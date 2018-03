Porta will in Oranienburg bauen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Der Möbel-Riese Porta, der voriges Jahr in Berlin sein 23. Einrichtungshaus eröffnete, will auch in Oranienburg ein Möbelhaus bauen. Ein entsprechender Bebauungsplan war von den Stadtverordneten im vorigen Oktober allerdings noch abgelehnt worden. Über die Ablehnung waren die Stadtverordneten am Ende damals jedoch selbst überrascht. Niemand hatte offenbar damit gerechnet.

Nur Linke und Grüne äußerten damals Bedenken gegen die Pläne, weil der Baukörper neben Möbel Boss an der Friedensstraße zu dicht an den Oranienburger Kanal gerückt würde und der vom Stadtparlament einst beschlossene Abstand zum Gewässer von 50 Metern nicht eingehalten werde. Sie sagten Nein. Die CDU – im Bau- und Hauptausschuss hatten die Porta-Pläne noch allgemein Zustimmung gefunden – enthielt sich geschlossen der Stimme. Nur die SPD-Fraktion stimmte damals für den B-Plan.

„Das Unternehmen hat seine Absicht, auf seinem zirka drei Hektar großen Grundstück an der Friedensstraße bauen zu wollen, jetzt nochmals bekräftigt. Deshalb legen wir den vorhabenbezogenen B-Plan erneut zur Abstimmung vor“, sagt Baustadtrat Frank Oltersdorf (SPD). Am 7. Mai entscheiden die Stadtverordneten, ob Porta dort ein Möbelhaus mit 18 500 Quadratmetern Verkaufs- und 8 000 Quadratmetern Lagerfläche errichten darf oder nicht.