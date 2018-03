Matthias Gräf übernimmt die Leitung der SG Grün-Weiß

Stephan Dreyse

Rehfelde Rehfelde. Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Mitglieder der SG Grün-Weiß Rehfelde wurde turnusgemäß auch ein neuer Vorstand gewählt. Nur ein neuer Vorstands-Vorsitzender, der auf Carsten Kopprasch folgt, wurde nicht gefunden, weshalb dem Verein im schlimmsten Falle die Auflösung drohte.

Mit über 300 Mitgliedern und diversen Sektionen ist die SG Grün-Weiß Rehfeldes größter Verein. Von den Sportkrümeln, über Fußball, Mädchentanz, Line-Dance, Badminton, Aerobic, Fußball bis Kegeln gibt es für praktisch jeden Geschmack etwas. Außerdem gehören regelmäßige Arbeitseinsätze, wie der Frühjahrsputz, die Organisation des Sport- und Volksfestes, der Lilienlauf, das Weihnachtssingen und andere Aktionen eng zum Vereinsleben.

Doch so viel Vereinsarbeit muss koordiniert werden, weshalb ein neuer Vorstand gewählt wurde. Zuvor hatten der Vorsitzende Carsten Kopprasch, sein Stellvertreter Fritz Weinmar und Vorstandsmitglied Heinz Otto erklärt, dass sie künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Dennoch bleiben sie dem Verein erhalten und bringen sich weiter aktiv ein – nur nicht mehr in der Vorstandsarbeit. Die Gründe wurden dabei mit Alter, Gesundheit und teils auch internen Meinungsverschiedenheiten angegeben.

Für den Zeitraum von 2017 bis 2019 wurde das oberste Vereinsorgan neu besetzt. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Rolf Ehrhardt von der Abteilung Kegeln, Kassenwart blieb Ines Domdey. Mit Inga Kleinschmidt, Kerstin Kind und Elke Fritzen blieben bewährte Vorstandsmitglieder erhalten, die um Tommy Röhr, Björn Gehrke, Anne Grabert und Viktoria Marquardt ergänzt wurden. Nur ein Vorsitzender wurde nicht gefunden. „Es ist bedauerlich, dass in zahlreichen Gesprächen niemand gefunden wurde, der diese wichtige Aufgabe übernehmen wollte. Ohne Vorsitzenden ist der Verein rechtlich handlungsunfähig. Gegebenenfalls wird vom Amtsgericht ein externer Verwalter eingesetzt, der Status der Gemeinnützigkeit geht verloren, schlimmstenfalls könnte das Amtsgericht die Auflösung beschließen“, erklärte Kopprasch, der 15 Jahre im Vorstand aktiv war. In zwölf Jahren als Vorsitzender hat er sich auch als Gemeindevertreter maßgeblich für den Verein eingesetzt. So auch in diesem Fall: Er setzte eine Frist bis 31. März, in der er sein Amt weiter ausübte, wenn auch deutlich zurückgezogener, um den Verein handlungsfähig zu halten. Insbesondere da Anfang des neuen Jahres zahlreiche Beschlüsse gefasst und Anträge gestellt werden mussten, was ohne Vorsitzenden nicht ohne weitere möglich wäre.

Bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 15. März galt es, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Wiederum wurden Gespräche geführt. Wieder gab es nur verhaltene Bereitschaft, den wichtigen Posten zu besetzen. Doch einer erklärte sich schließlich bereit: Matthias Gräf. Bereits seit 2002 ist Gräf als Hauptsponsor mit der Fernmeldebau Strausberg GmbH sowie als Sportler, Mannschaftsbetreuer und Sportler eng mit dem Verein verbunden. „Mir liegt viel am Verein. Daher will ich mit diesem Schritt dazu beitragen, dass diese Gemeinschaft auch weiterhin erhalten bleibt“, erklärte Gräf.

Die 47 anwesenden Stimmberechtigten wählten ihn mit einer Enthaltung zum Nachfolger von Carsten Kopprasch. (sdm)