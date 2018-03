„Wundertüte“ im Viertelfinale auswärts

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Für Oster-Sonnabend, 14 Uhr, sind die Viertelfinal-Partien im Fußball-Kreispokal Ostbrandenburg angesetzt. Kreisliga-Spitzen-reiter Pneumant Fürstenwalde empfängt dabei die SG Bruch-mühle aus der Landesklasse Ost. Deren Offensivabteilung fällt nahezu komplett aus. „Wir werden also improvisieren müssen“, sagt Gäste-Trainer und „Pokal-Freund“ Jörg Ulbrich.

Von einem vorweggenom-menen Endspiel spricht Jochen Meyer, Trainer des Storkower SC (ebenfalls Landesklasse Ost), der mit seiner Mannschaft beim FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf antreten muss. Der ambitionierte Tabellenführer der Kreisoberliga „will ins Halbfinale, oder sogar noch mehr“, sagt Concordia-Co-Trainer Christian Hiob. „ist doch klar, man schaut auf uns. Wir sollten uns an das 2:0 im Achtelfinale gegen Preußen Bad Saarow erinnern, das war eines unserer besten Saisonspiele.“ Übrigens steht noch nicht ganz fest, ob in Buckow oder Waldsieversdorf gespielt wird.

Süd-Spitzenreiter FC Eisen-hüttenstadt III empfängt den Nord-Kreisligisten SpG Altglietzen/Falkenberg. „Den Gegner kennen wir gar nicht, das ist eine Wundertüte. Wir spielen auf Sieg, sind vom Papier her sicher auch leicht favorisiert, aber das hat nichts zu sagen“, weiß der einheimische Trainer Ronny Eichner. „Wir hoffen natürlich, dass das Spiel überhaupt stattfinden kann, und auf viele Zuschauer.“

Zum MOL-Duell zweier Landes-klasse-Teams kommt es zwischen Grün-Weiß Rehfelde und Victoria Seelow II. „Im Pokal muss man in jedem Spiel sein Bestes geben. Und da wird nicht viel taktiert“, sagt Rehfeldes Trainer Helmut Fritz. „Im Moment fühlen wir uns mit Platz drei in der Liga sehr wohl, was auch Sicherheit gibt. Wenn die Seelower nicht zu viele Spieler aus der Oberliga-Mannschaft mitbringen, haben wir eine sehr gute Chance aufs Weierkommen“, fügt der erfahrene Coach hinzu.(en/hrö)