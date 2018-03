Viele Akteure aus der Region bei Boxnacht

Von Roland Hanke

Hangelsberg In gut einer Woche fliegen in der Müggelspreehalle von Hangelsberg wieder die Fäuste. 17 Profi-Kämpfe sollen bei der Boxnacht am 7. April ausgetragen werden.

Im Hauptkampf steht mit Denny Lehmann ein Fürstenwalder Lokalmatador im Ring. Er boxt gegen den Altenburger Chris Herrmann um den vakanten Intercontinental-Titel des Global Boxing Council (GBC) im Mittelgewicht über zehn Runden.

Dieser Kampf sollte eigentlich bereits Anfang Dezember vorigen Jahres bei der Premiere in Hangelsberg von der Ahuuu-Boxpromotion um Ralf Riemer und Mathias Karp stattfinden, musste aber wegen einer Verletzung von Lehmann verschoben werden. Da sprang dann auch der Eisenhüttenstädter René Hübner als Hauptkämpfer ein. Und der 42-Jährige wird auch diesmal mit von der Partie sein. Er bestreitet gegen den Polen Bartosz Szwarczynski im Cruisergewicht einen Aufbaukampf über acht Runden für seinen am 5. Mai in der Inselhalle geplanten WM-Kampf.

Mit Ronny Gabel wir ein weitere Eisenhüttenstädter in der Müggelspreehalle im Ring stehen. Der Gegner für seinen 6-Runden-Kampf im Mittelgewicht steht bislang noch nicht fest. Björn Schicke aus Berlin und Denny Heidrich aus Bestensee sind zwei weitere Akteure dabei, die aus der Region kommen. Und der eine oder andere wird wohl noch dazu kommen.

„Wir sind guter Dinge, dass wir auch diesmal die Halle wieder voll bekommen“, sagt Promotor Ralf Riemer. Im Vorverkauf haben wir bislang etwa 550 Tickets abgesetzt, wobei die Besucher aus der gesamten Region kommen, angefangen aus Hangelsberg, Fürstenwalde und Umgebung bis hin zu Eisenhüttenstadt und Strausberg,.“

Bevor Sonnabend in einer Woche der erste Kampf um 18.03 Uhr in der Müggelspreehalle beginnen soll, wird es einen Tag vorher das offizielle und öffentliche Wiegen geben. Das soll am 6. April um 15.30 Uhr im Café und Pension Grebasch in Berkenbrück über die Bühne gehen.

Karten für die Boxnacht in Hangelsberg gibt u. a. es beim Hangelwirt, im Fight und Athletic Gym Jens Bezill in Fürstenwalde und auf der Internetseite der Ahuuu-Boxpromotion. (RH)