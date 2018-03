Fasziniert von DDR-Motorrädern

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Zeit, Liebe, handwerkliches Geschick, jahrelange Erfahrung, monatelange Recherche und auch eine ganze Menge Geld stecken echte Schrauber in ihre Lieblinge. Grund genug, Fahrzeuge und vor allem Besitzer genauer zu inspizieren. Heute: Klaus Krüger aus Bad Freienwalde und seine zwölf Motorräder aus DDR-Produktion.

Motorräder faszinieren Klaus Krüger schon fast ein Leben lang. Als junger Mann sei er eine 350-er Jawa gefahren, berichtet der heute 75-Jährige. Diese hatte eine durchgehende Sitzbank, so dass er auch mal jemand mitnehmen konnte. Seine historischen Maschinen wie die RT 125/2 oder die RT 125/3, die mit zwei Sitzen ausgestattet sind, bezeichnet er dagegen als „Schleudersitze“. „Früher bin ich zudem in Wriezen Motocross gefahren“, berichtet der Bad Freienwalder.

Als Klaus Krüger vor 15 Jahren in Rente ging, begann er damit, alte Motorräder aufzubauen und zu sammeln. Meist fand er sie verrostet oder in Einzelteile zerlegt in Schuppen und Garagen. Es sei in der Regel Zufall gewesen, was ihm in die Hände fiel. Eine besondere Sammelstrategie entwickelte er daher nicht. Dass er sich auf DDR-Motorräder spezialisiert hat, begründet er damit, dass sie ihn in seiner Jugend faszinierten und damals schon sein Interesse weckten.

Seine erste Maschine sei ein Simson-Moped, Baujahr 1956, gewesen. Dann ging es Schlag auf Schlag. Ein Nachbar erzählte ihm von den Söhnen eines Kumpels, die in den Westen gehen und ihre alten Motorräder los werden wollten. So kam Klaus Krüger zu seinen beiden RT-Motorrädern. Er gab für den Kauf nie viel Geld aus und sieht daher mit Stolz, dass die restaurierten Maschinen im Wert steigen. Zu seinen Lieblingen gehört sogar ein Mofa aus DDR-Produktion, das aber nicht so erfolgreich gewesen sei und das inzwischen eine Seltenheit ist.

„Ich baue Motorräder aus Einzelteilen zusammen und kann sie auch wieder zerlegen“, berichtet Klaus Krüger. Die Reparatur der Motoren übernehme aber eine Werkstatt des Vertrauens und auch das Lackieren gebe er in Auftrag.

Klaus Krügers ganzer Stolz ist eine BK 350. BK steht für Boxer Kardan. Das Motorrad wurde in den VEB Motorradwerken Zschopau (MZ) gebaut, die es von 1952 bis 1959 produzierten. „Der Motor war Anfang der fünfziger Jahre für ein kleines Flugzeug entwickelt worden“, erzählt der Sammler. „Doch weil der Russe den Flugzeugbau verboten hat, bauten sie ihn für Motorräder.“ Es sei der einzige Zweitakt-Boxer-Motor der Welt, so der Bad Freienwalder. Seiner Maschine, die 15 PS leistet, hat er noch einen schicken, stromlinienförmigen Beiwagen verpasst. „Stoye Leipzig“ steht auf dem Typenschild am Heck. Der Beiwagen, Baujahr 1954, sei aus unbenutzten, neuen Einzelteilen aufgebaut worden, erzählt Klaus Krüger. „Ich habe ihn jedoch fertig gekauft“ ergänzt er.

„Alle meine Maschinen sind fahrbereit“, versichert Klaus Krüger. Aus Kostengründen hat er aber nur zwei für den Straßenverkehr zugelassen. Gerade erst hat er herausgefunden, dass seine RT 125 eigentlich nur 123 Kubikzentimeter habe und er daher keine Steuern zu zahlen braucht. Ab 125 Kubikzentimeter seien Steuern fällig. Die bisher gezahlten Steuern zurück fordern, will er jedoch nicht.

Die Motorräder, Mopeds und Mofas stehen sicher verschlossen in Reih und Glied in einem zu einer Werkstatt ausgebauten Kellerraum des Hauses von Klaus und Gisa Krüger. Hinter jeder Maschine hat er eine Dokumentation zu jedem Typ verfasst, auf dem ein Bild, die wichtigsten Daten und die Produktionsgeschichte zu finden sind.

Sicher gäbe es noch einige Motorräder, die er sich für seine Sammlung wünschen würden. Doch seine Frau habe ihm die Unterstützung versagt, zumal ihr Enkel ganz andere Interessen hege.

Klaus Krüger unternimmt regelmäßige Ausflüge mit seinem Oldtimern und lässt kein Treffen aus. „Bei der Ostfahne bin ich von Anfang an dabei“, berichtet er stolz. Auch nach Heckelberg fahre er jedes Jahr. Zudem besuche er den großen Zubehörmarkt in Augustusburg bei Chemnitz. In Neuruppin jedoch sei der größte Teilemark Ostdeutschlands, sagt Klaus Krüger. „Dort bekommt man alles, was das Herz begehrt, es ist allerdings zu teuer“, fügt er hinzu. Dann ist Klaus Krüger meist alleine unterwegs. Denn seine Frau fahre nicht mit und sei auch nicht dazu zu bewegen, in den Seitenwagen zu steigen. Von den Märkten weiß Klaus Krüger Geschichten zu erzählen. „Ich erlebe immer wieder, dass ein Opa auf mein Motorrad zeigt und zu seinem Enkel sagt: Schau her, so ein Motorrad bin ich früher auch gefahren.“