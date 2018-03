Brücken-Check und Zustands-Noten

Ines Weber-Rath

Golzow (MOZ) Im Amt Golzow wurden in dieser Woche zehn Brücken an kommunalen Straßen und Wegen auf ihre Standsicherheit hin überprüft. Ein Mitarbeiter der Dekra nahm die Bauwerke im Auftrag des Golzower Bauamtes vom Lande und vom Wasser aus unter die Lupe.

Allmählich kennt sich Lars Theilig im Amtsbereich Golzow aus. Schließlich ist der Mitarbeiter aus der Zwickauer Niederlassung der Dekra Automobil GmbH schon zum dritten Mal im Oderbruch im Einsatz. Seine Firma hat auch diesmal die Ausschreibung des Golzower Bauamtes zur turnusmäßigen Kontrolle kommunaler Brücken gewonnen. Vom Montag bis zum Mittwoch hat Theilig zehn Brücken in den Gemeinden Golzow, Küstriner Vorland und Zechin überprüft.

„Alle drei Jahre müssen die jeweiligen Baulastträger ihre Brücken auf deren Verkehrs- und Standsicherheit sowie auf die Dauerhaftigkeit des Bauwerks hin untersuchen lassen. Alle sechs Jahre ist ein umfangreicherer Brücken-TÜV nötig. Um Kosten zu sparen, schreiben wir ganze Brücken-Pakete zur Kontrolle aus“, erklärt Golzows Bauamtsleiter Axel Kraetzer. Die Kosten für diese und die in 2020 anstehenden Brückenprüfungen beziffert er auf rund 9400 Euro.

Was genau Lars Theilig an den drei Brücken auf dem einstigen Damm der Oderbruchbahn in Golzow, über die der neue Radweg führt, an der Brücke am Golzower Gutshof, an der Badestelle am Golzower Strom und der Brücke über den Schleusengraben im Golzower Mittelweg, an der von-Rosenstiel-Brücke im Gorgaster Park, der Brücke zwischen Mühlenweg und Feldmitte in Gorgast, der Paddenbrücke zwischen Manschnow und Neumanschnow sowie der Brücke auf der Friedrichsauer Bahnhofstraße checken musste, schreibt eine Norm vor – die DIN 1076.

Für die meisten Vorgänge braucht der Experte aus der Dekra-Abteilung für Bauwerks-Prüfleistungen spezielle Geräte. So kann er mittels Ultraschallwellen, die die Stärke metallener Bauteile messen, feststellen, ob und wie stark diese möglicherweise korrodiert sind. Der Einsatz des sogenannten Schmidt-Hammers ermöglicht Aussagen über die Festigkeit des Betons auf dem Brückenkörper. Und mit dem Ferro-Scanner kann Lars Theilig durch den Beton auf die metallene Bewehrung darin schauen.

An den drei im Jahre 2006 neu gebauten Bahndamm-Brücken über den zur Alten Oder gehörenden Golzower Strom hat der Prüfer wenig auszusetzen. Da gibt es nur einige Abplatzungen am Geländer, die leicht überpinselt werden können.

„Man geht bei Brücken von einer durchschnittlichen Lebensdauer von 100 Jahren aus, weiß aber aus Erfahrung, dass etwa nach der Hälfte der Zeit eine größere Instandhaltung nötig ist“, erklärt Theilig. Der Prüfer wird nach der Auswertung der bei der Prüfung gesammelten Werte und Informationen für jedes Bauwerk eine Zustands-Note vergeben. Möglich sind eine 1,0 für ohne Beanstandung bis 4,0 für akute Gefahr. Dann müsste die Brücke umgehend gesperrt werden.

Natürlich hat sich der Dekra-Experte die Brücken im Amt Golzow nicht nur von oben angeschaut, um zum Beispiel Risse im Beton und ihre jeweilige Tiefe aufzunehmen, den Zustand der Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen zu beurteilen oder zu überprüfen, ob das Wasser ordentlich abfließen kann. Im schönsten Schneetreiben musste Lars Theilig zum Beispiel am Mittwoch, bei der Kontrolle der Gorgaster Paddenbrücke, auch per Schlauchboot ins Wasser, um den Brückenkörper von unten auf Hohlstellen im Beton abzuklopfen. Kurios dabei: Die Ergebnisse spricht der Prüfer ins Mikrofon seiner Spezialkamera. „Schreiben kann ich nicht noch gleichzeitig“, sagt Theilig, den Spaziergänger, Rad- und Autofahrer in diesen Tagen auch in Wathosen im Wasser stehend erleben konnten. Die Ergebnisse der Prüfung bekommt die Amtsverwaltung nach der Auswertung zugesandt.