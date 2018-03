Trotz Sieg nur wenig Hoffnung

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Ein Jahr ist vergangen, seit die Gemeinden Vierlinden und Fichtenhöhe gegen die Allgemeinverfügung des Landrats zur Aufhebung von vier Landschaftsschutzgebieten (LSG) Widerspruch eingelegt hatten. Jetzt kam die Antwort: Die Allgemeinverfügung wird aufgehoben. Doch auf die Windparkplanung wirkt sich das nicht aus.

Unter anderen Umständen hätten sich die Vierlindener und Fichtenhöher im vorigen Jahr womöglich kaum um die Landschaftsschutzgebiete Oderhänge Seelow-Lebus, Seenkette des Platkower Mühlenfließes und Heidelandschaft Worin vor ihrer Haustür geschert. Doch die Nachricht, dass diese sowie das LSG Odervorland Groß Neuendorf-Lebus rechtsunwirksam sind, war mitten in die Diskussion über neue oder größer werdende Windparks im Oderland gekommen.

Landrat Gernot Schmidt wollte Anfang 2017 mit seiner Allgemeinverfügung zur Aufhebung der fehlerhaft erlassenen Schutzgebiete Klarheit schaffen. Als Vorstandsvorsitzender der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree gab er damit den Regionalplanern zugleich grünes Licht für die Ausweisung von Windradstandorten im Bereich der Alt-LSG. Dagegen liefen die Anwohner in betroffenen Dörfern, wie Carzig, Görlsdorf, Worin und Altrosenthal Sturm.

Die Gemeindevertreter von Vierlinden und Fichtenhöhe gingen gegen die Allgemeinverfügung in Widerspruch – und freuen sich jetzt über ihren Sieg. Doch in die Freude mischt sich die Sorge, was der Sieg letztlich wert ist.

Denn dass der Landrat die Schutzgebiete nicht per Verfügung aufheben durfte – das darf nur der Kreistag beschließen – ändert nichts an der Tatsache, dass die vier Alt-LSG unwirksam sind. Die Aufhebung der Allgemeinverfügung habe insofern „keine Auswirkung auf unsere Planung“, sagt Raimund Steinhäuser, der Vize-Leiter der Regionalen Planungsstelle in Beeskow.

Er weist zudem die im Amt Seelow-Land aufgetauchte Vermutung zurück, die Regionalplaner hätten getrickst, um in Landschaftsschutzgebieten Windräder bauen lassen zu können: durch die Änderung des Kriterienkatalogs. Tatsächlich hat der Vorstand der Regionalen Planungsgemeinschaft am 26. Februar diesen Jahres die so genannten harten und weichen Tabukriterien im Zusammenhang mit der Planung zur Windkraftnutzung geändert. Neben den LSG wurden auch Vogelschutz- und FFH- sowie Überschwemmungsgebiete vom harten zum weichen Tabukriterium.

Doch das bedeute keinesfalls, dass in diesen Gebieten nun leichter Windräder gebaut werden dürfen. Im Gegenteil, sagt Raimund Steinhäuser: Damit werde das Bauverbot noch rechtssicherer. Denn es beruht nun auf dem einheitlichen Willen der Planungsgemeinschaft, nicht mehr auf leichter anfechtbaren anderen Festlegungen.

Nach Auffassung des Landkreises Märkisch-Oderland hat das alles nichts mehr mit den genannten vier Alt-LSG zu tun. Diese unterlägen der „Nichtanwendungspflicht“, sagt der zuständige Landrats-Beigeordnete Rainer Schinkel.

Vielindens Bürgermeister Constantin Schütze sieht das ganz anders. Für ihn bestehen die Schutzgebiete nach der Annulierung der Allgemeinverfügung des Landrats formell weiter. „Wir wollen unsere Schutzgebiete erhalten“, sagt Schütze kämpferisch. Weil er indes weiß, dass beim Erlass der LSG in den 90-er Jahren formale Fehler gemacht wurden, will er, dass diese geheilt werden. Und zwar vom Verursacher, dem Landkreis.

Die Vierlindener hoffen, die Kreistagsabgeordneten davon überzeugen zu können, Zeit und Geld in eine rechtssichere Neuausweisung der Schutzgebiete zu investieren. Rainer Schinkel schließt das aus. Der Landrat werde in diesem Jahr „ein formal-korrektes Aufhebungsverfahren auf den Weg bringen“, teilt der Beigeordnete mit.