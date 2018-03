Klimaschutz wird zum Randthema

Igor Steinle, Thomas Block

Berlin 2017 war ein Jahr voller Wetterextreme. Umweltorganisationen schlagen Alarm: Es muss viel mehr für den Klimaschutz geschehen. Die Große Koalition aber scheut sich vor allzu harten Maßnahmen.

Dem Klimaschutz widmet die Kanzlerin 33 Sekunden ihrer einstündigen Regierungserklärung. Das muss reichen, viel gibt es da auch nicht zu erzählen. „Wir werden ein Klimaschutzgesetz verabschieden, um unsere Klimaschutzziele 2030 zu erreichen“, sagt Angela Merkel (CDU). Indirekt sagt sie damit auch: Mit den Schutzzielen 2020 (40 Prozent weniger Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990) wird es nichts. Das ist sie also, die Klimapolitik der Großen Koalition. Als unambitioniert beschreiben Klima- und Umweltverbände sie übereinstimmend. Und das ausgerechnet in diesen Zeiten.

Das Jahr 2017 war in vielerlei Hinsicht ein Jahr der Extreme. Der weltweite Kohlendioxidausstoß hat mit 32,5 Milliarden Tonnen einen neuen Höchststand erreicht, teilte die Internationale Energieagentur (IEA) jüngst mit. Wenn man die Jahre, in denen das Wetterphänomen El Niño die Erde erwärmte, außen vor lässt, war 2017 das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auch die Unwetterschäden sind im vergangenen Jahr mit gut 260 Milliarden Euro so hoch wie nie zuvor gewesen. „Die Bemühungen, den Klimawandel aufzuhalten, reichen nicht aus“, sagt IEA-Chef Fatih Birol.

Auch in Deutschland. Im Vorjahr wurden laut Bundesumweltamt etwa 905 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. Das sind zwar 0,5 Prozent weniger als im Vorjahr, aber viel mehr, als man sich vorgenommen hatte. Vom 2020-Ziel wurden bisher lediglich 28 Prozent erreicht. Die Koalition will nun in einem Gesetz die Klimaziele bis 2030 (55 Prozent CO2-Minderung im Vergleich zu 1990) für jeden Sektor verbindlich festzurren. Besonders anspruchsvoll ist das nicht: „In Wahrheit werden nur Ziele wiederholt, ohne dass man endlich festschreibt, wie sie zu erreichen sind“, sagt Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.

Auch andere Fachleute sehen schwarz für den Klimaschutz in dieser Legislatur. „Meine Hoffnungen, dass es in dieser Koalition zu einem großen Schub kommt, sind begrenzt“, sagt Umweltexperte Franzjosef Schafhausen, der bis 2016 im Umweltministerium arbeitete und dort zuletzt die Abteilung „Klimaschutzpolitik” leitete. Im Koalitionsvertrag sei alles nur sehr vage formuliert, „eigentlich wichtige Entscheidungen wurden erst einmal auf eine Kommission verlagert“, kritisiert er. Was geschehen müsste, um CO2-Emissionen rasch zu reduzieren, wäre ein klarer Fahrplan für einen Ausstieg aus der Kohle. „Wenn Sie Klimaschutzpolitik machen wollen, müssen Sie an die Energiewirtschaft ran. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann und wie der Ausstieg erfolgen muss.”

Die Emissionen der Energiewirtschaft sind in Deutschland zwar zuletzt um 4,1 Prozent gesunken, doch das ändert nichts daran, dass die Stromerzeugung nach wie vor den Löwenanteil an der Treibhausgasemission hat. 318,5 Tonnen waren es im vergangenen Jahr, mehr als ein Drittel der gesamten Treibhausgase. An den Kragen geht es dem Energiesektor deshalb nicht. Im Koalitionsvertrag steht zwar, dass die Regierung erneuerbare Energien ausbauen möchte. Ein fester Termin für den Ausstieg aus der Kohleenergie steht jedoch nicht drin. Das müsste nicht sein. „Es sind Instrumente vorhanden, um das 40-Prozent-Ziel der Bundesregierung auch bis 2020 zu erreichen”, sagt Michael Schäfer, Klima-Chef vom WWF Deutschland. Ein solches Instrument, könne etwa ein CO2-Mindestpreis sein, der den Kohlestrom unrentabel mache.

Doch auch neben dem Energiesektor gibt es problembehaftete Bereiche. Im Verkehrssektor kommt Deutschland überhaupt nicht voran. Um 2,3 Prozent auf 170,6 Millionen Tonnen stiegen die Emissionen in diesem Sektor an. „Mehr Autos auf der Straße lassen höhere Fahrleistungen und damit höhere Treibhausgasemissionen erwarten“, so das Umweltbundesamt. Nicht nur ist der Pkw-Bestand um 1,5 Prozent gestiegen, auf den Straßen seien auch mehr Lastwagen unterwegs. Die gute Konjunktur führe zu mehr Gütertransporten auf der Straße.

Schafhausen sieht die Autoindustrie deswegen in der Pflicht: „Die Industrie hat bei steigender Produktion ihre Emissionen bereits sehr stark reduziert, der Verkehr überhaupt noch nicht.“ Tatsächlich befinden sich die Werte des Verkehrssektors noch immer auf dem Stand der 1990er-Jahre. Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte seine Energie zuletzt lieber für eine Pkw-Maut für Ausländer verwendet, als von der Autoindustrie CO2-ärmere Automobile einzufordern. Sein Nachfolger Andreas Scheuer (CSU) lobte die mitten im Dieselsumpf steckende Autoindustrie in höchsten Tönen und kündigte an, die Arbeitsplätzen ins Zentrum seiner Betrachtungen zu stellen. Mit Audi und BMW stammen zwei gewichtige Autohersteller aus Scheuers Heimatland Bayern.

Mit dieser Haltung befindet sich Scheuer nicht weit weg von seiner Kollegin aus dem Umweltministerium. In ihrer Regierungserklärung erhob die neue Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) den Umweltschutz zur „roten Frage”. „Wir werden diese Fragen immer mit Blick auf ihre sozialen Auswirkungen beantworten”, sagte sie und betonte, dass sie für eine „kooperative Umweltpolitik” stehe.

Es klingt wie ein Versöhnungsangebot an all jene, denen die Energiewende zu schnell kam, wie ein umweltpolitisches Anti-AfD-Programm. Schulze, der ihre Mitgliedschaft in der Bergbaugewerkschaft oft zum Vorwurf gemacht worden ist, wird dabei wohl auch die Kohleindustrie ihres Heimatlandes NRW im Blick haben.