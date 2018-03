Nesttausch in bewohntem Zustand

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Storchenpaar auf dem Storchenhof Hohenfelde hat eine Neubauwohnung bekommen. Die Stadtwerke Schwedt haben dem ehrenamtlichen Storchenbeauftragten Uwe Schünmann geholfen, den alten, instabilen Mast durch einen neuen aus Beton zu ersetzen. Der Ersatzneubau passierte kurioserweise unter den wachsamen Augen der beiden Nestbewohner.

Fast hätte die Aktion abgebrochen werden müssen, als das Storchen-Wohnungsbaukommando am Morgen mit Erstaunen feststellen musste, dass Herr und Frau Adebar schon angekommen waren und das abrissgeweihte alte Nest in Beschlag genommen hatten. Ein Anwohner äußerte seine Besorgnis, dass die Vögel möglicherweise für immer das Weite suchen könnten, wenn sie von den Kranarbeiten gestört werden und ihr angestammtes Nest verschwindet. Doch die beherzte Einschätzung des Storchenvaters Schünmann, dass die Vögel das neue, gut präparierte und höhere Nest bestimmt annehmen werden, gab dann doch das Startsignal. Und so beäugten die Störche erst das Aufrichten ihrer Neubauwohnung. Als es um sie herum zu hektisch wurde, flogen sie von Dannen und warteten in sicherer Entfernung Aufbau und Abriss ab.

Später, als sich der Technik-Tross schon in Richtung Kunow und Gatow befand, wo mit Hilfe des Steigers der Stadtwerke Nester erleichtert und gesäubert werden sollten, flog das Hohenfelder Storchenpaar tatsächlich auf die neue Nisthilfe und stocherte wie zuvor in ihrer alten Wohnung zum Nestbau mit den Schäbeln mang den Zweigen herum.

Uwe Schünmann, in der Region seit Jahren für seine Aktionen zum Schutz der Weißstörche bekannt, wurde vom Naturschützer Olaf Rochlitz, den Stadtwerken, den Firmen Enertrag und UVG sowie der Schwedter Feuerwehr unterstützt.