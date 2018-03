Kritischer Blick: Wolf-Dieter Hickstein, Bürgermeister der Gemeinde Reichenow-Möglin, misst am Computer aus, wie weit das geplante Windrad in Herhorn von der Wohnbebauung weg ist. © Foto: Nadja Voigt

Wolf-Dieter Hickstein, Bürgermeister der Gemeinde Reichenow-Möglin, misst beim Brandenburg-Viewer aus, wie weit das geplante Windrad in Herhorn von der Wohnbebauung weg ist, 27. März 2018 © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Reichenow/Herzhorn (MOZ) In der Gemeinde Reichenow-Möglin werden nun – entgegen allen Einwänden – Windkraftanlagen aufgestellt. Die erste wird unweit von Herzhorn stehen. „Da werden Tatsachen geschaffen“, konstatiert Reichenow-Möglins Bürgermeister Wolf-Dieter Hickstein. „Wir fühlen uns hilflos und hintergangen.“

Bislang ist die Gemeinde Reichenow-Möglin von Windkraftanlagen verschont worden. Doch nun droht die erste Anlage gebaut zu werden. Darüber hat Bürgermeister Wolf-Dieter Hickstein in der jüngsten Gemeindevertreterversammlung informiert. Einstimmig haben sich die Kommunalpolitiker bisher gegen das Aufstellen von Windrädern positioniert.

Wie aus den 47 Seiten des Genehmigungsbescheids aus dem Landesamt für Umwelt zu lesen ist, wurde die Genehmigung für die erste von drei Anlagen nun erteilt. Knapp 200 Meter hoch wird sie sein. Und weit weniger als 1000 Meter zur Wohnbebauung entfernt liegen. Das ärgert Wolf-Dieter Hickstein maßlos. „Die Genehmigung erfolgt noch nach dem alten Regionalplan von 2004. Nach dem neuen wäre das gar nicht möglich gewesen“, zeigt sich Hickstein erzürnt. Denn im neuen würden die Abstände viel strenger geregelt. „Und wenn die drei Räder erst einmal stehen, haben sie Bestandsschutz.“ Daher sicherlich auch die Eile, vermutet Reichenow-Möglins Bürgermeister Wolf-Dieter Hickstein. Eine Möglichkeit, die Windmühlen jetzt – da das Landesumweltamt zugestimmt hat – noch zu verhindern, sieht er nicht.

Das gemeindliche Einvernehmen haben die Reichenow-Mögliner – wie die Prötzeler – dem Vorhaben versagt. Nutzen tut ihnen das jedoch nichts. In dem Bescheid heißt es dazu, dass die Versagung des gemeindlichen Einvernehmens rechtswidrig ist, und beabsichtigt wird, es zu ersetzen. Die Versagung begründeten beide Gemeinden wie folgt: „Es werden die festgelegten Abstandskriterien für den Siedlungsbereich unterschritten. Durch die Reduzierung der Abstandsflächen entstehen erhebliche negative Auswirkungen auf die Öffentlichkeit. Die Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen sollen innerhalb des Gemeindegebiets umgesetzt werden und müssen Vorrang vor einer Ersatzgeldzahlung haben.“ Alles Punkte, die keine Berücksichtigung finden, fasst Wolf-Dieter Hickstein zusammen. Denn die Gelder werden bei Ersatzpflanzungen in Steinhöfel und Falkenhagen eingesetzt. „Wie kann das sein?“, fragt der Bürgermeister. Nicht einmal von dem „Schmerzensgeld“ hätte die Gemeinde also etwas.

Weitere Punkte, die das Amt im Genehmigungsverfahren geltend machte, sind, dass die vorgesehene Erschließung nicht für die Befahrung mit Schwerlasttransporten geeignet ist, dass die Anlage von den bereits bestehenden Anlagen (zwar auf Prötzeler Gemeindegebiet aber nahe der Gemarkungsgrenze) in Bauart und Höhe abweicht und damit zusätzlich das Landschaftsbild beeinträchtigt. Neben Geräusch- und Schattenwurfprognosen wird zudem aus dem Amt Barnim-Oderbruch kritisiert, dass der forcierte Eigenheimbau im Ihlower Weg gestört wird. Und dass, wo sich die berlinnahen Gemeinden gerade vor Bauanfragen kaum retten können. Auch Reichenow-Möglin ist bestrebt, seinen Bürgern eine gut versorgte Gemeinde zu sein, in der sie gerne leben. „Dabei haben wir immer versucht, den dörflichen Charakter zu erhalten“, argumentiert Wolf-Dieter Hickstein, der selbst in Reichenow lebt. Besonders die Herzhorner – bis auf einen – seien sehr unglücklich mit der Situation. Der Bau der Anlagen – und weitere sollen folgen – konterkariere das Engagement der Gemeinde: Die erneuerten Dorfteiche zur Naherholung, das historische Schloss Reichenow mit seinen Erholungssuchenden und Naturliebhabern als Gäste.

„Es dreht sich nur ums Geld, es geht gar nicht um alternative Energien“, resümiert Bürgermeister Hickstein. „Wir werden zugestellt mit den Windrädern.“ Er ist stinksauer, wie er sagt und fühlt sich übergangen. „Das gemeindliche Einvernehmen wird einfach ersetzt. Das Landesamt lässt die Muskeln spielen und zeigt uns, wer das Sagen hat. Wir fühlen uns hilflos und hintergangen“, findet er deutliche Worte. „Es werden einfach Tatsachen geschaffen und wir müssen damit leben.“