Wenn Kunst Spaß macht

Kunstkurs in den Osterferien: Leonora Stolte (7), Charlotte Kaiser (11), Elisa Sommerfeld (11) und Gustav Kaiser (6, von links) falten, kleben und malen beim Workshop in der Rathaushalle. © Foto: René Matschkowiak

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Inspiriert von Werken aus der aktuellen Ausstellung „Blick I Wendungen“ und unter Anleitung der Künstlerin Ulrike Stolte stellen Kinder in der Rathaushalle eigene Collagen her. Dafür nehmen sie Texte und Buchstaben auseinander und fügen sie in neuen Kontexten wieder zusammen.

Der Dresdener Künstler Hermann Glöckner (1889-1987) hat es vorgemacht: Er faltete ein Blatt Papier, auf dem das Foto eines Vorsitzenden abgedruckt war, bis weder dessen Gesicht noch sein Name für den Betrachter erkennbar blieben. Seine Faltung klebte Glöckner, der sich Zeit seines Lebens dem sozialistischen Realismus verweigerte, auf zwei unterschiedlich große Wellpappen. „Das sieht wie ein kleiner Rahmen aus, der die Faltung in den Vordergrund rückt“, erklärt Rieke Jakowski den Kindern, die zum Kunstkurs in die Rathaushalle gekommen sind.

Rieke Jakowski ist Praktikantin bei Museumspädagogin Jette Panzer, und die wiederum organisiert kreative Formate, um Menschen unterschiedlichsten Alters in die Ausstellungen des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst (BLmK) zu locken und mit ihnen ausgewählte Werke der Sammlung zu entdecken. Für den dreitägigen Kurs in den Osterferien konnte sie die Künstlerin Ulrike Stolte gewinnen. Unter dem Motto „Schriftspiel und Buchstabensalat“ nimmt sie mit den Kindern Texte, Wörter und Buchstaben auseinander und arrangiert sie zu etwas Neuem.

Grundlage sind bedruckte Katalog-, Buch- und Zeitungsseiten, Prospekte und Programmhefte. Als Inspiration dienen ausgewählte Künstler, deren Werke in der aktuellen Ausstellung „Blick I Wendungen“ zu sehen sind. Am Mittwoch ist es die aufgeklebte Faltung Hermann Glöckners. Tags zuvor war es Frank Voigt (Jahrgang 1946), der Plakate in Streifen schnitt und anders zusammensetzte. Am Donnerstag geht es um die visuelle Poesie von Guillermo Deisler (1940-1995), der aus einzelnen Buchstaben Bilder formte.

Für Ulrike Stolte sind die Workshops, die sie mit Kinder, Jugendliche und Erwachsene durchführt, immer wieder eine besondere Erfahrung. „Es ist interessant, andere anzuleiten, und ich sammle Erfahrungen und Anregungen für meine eigene künstlerische Arbeit“, sagt sie. Vor allem Kinder gehen viel freier und unbefangener mit Texten um, scheuen sich nicht davor Wörter zu zerschneiden und zu bearbeiten, hat sie festgestellt. In Zusammenarbeit mit dem BLmK bietet sie weitere Kurse im April (siehe Infokasten) und in den Sommerferien an.

Den Kindern toben sich beim Falten, Schneiden, Malen und Kleben aus. „Na klar kommen wir morgen wieder“, sagen Jarno Dietrich (9) und seine Schwester Tarja (8) aus Berlin, die die Ferien bei ihren Großeltern in Frankfurt verbringen. Und auch Gustav Kaiser (6) aus Frankfurt ist froh, dass ihn seine Schwestern Charlotte (11) und Mathilde (8) überzeugt haben, mitzukommen. „Erst hatte ich keine Lust, aber jetzt macht es mir viel Spaß“, verrät er.