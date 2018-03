Menschenmassen bewältigen? Kein Problem

Dorothee Torebko

Berlin Die S-Bahn hat am Dienstag in Berlin den Ernstfall geprobt: Wie wickelt sie Menschenmassen ab, die am Olympiastadion ankommen und zum Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Brasilien pilgern? Es ist ein entscheidender Test um die Bewerbung Deutschlands um die EM 2024. Ein Test, der beweisen sollte: Massenverkehre steuern – das kann die Bahn.

S-Bahnhof Friedrichstraße, 19 Uhr, 105 Minuten bis zum Länderspiel: Zwischen die Menschen in der S3 Richtung Spandau passt kein Blatt. Eingemummelt in ihre Winterjacken und ausstaffiert mit Deutschland-Fahnen quetschen sich die Fußball-Fans in den Wagon. 1200 passen in einen Zug. Dann ist er voll. Die Fans reden über das 7:1 bei der WM 2014, während draußen die Stationen vorbeiziehen. Hauptbahnhof, Zoologischer Garten, am Bahnhof Savignyplatz grüßt ein riesiges Graffiti von Stürmer Mario Götze. Die Fans wissen nicht, dass zig Menschen seit Stunden daran arbeiten, dass bei ihrer Ankunft und Abfahrt am Olympiastadion keine Panik ausbricht.

S-Bahnhof Olympiastadion, Steuerzentrale, 19.30 Uhr, noch 75 Minuten: Peter Schön hat alles im Griff. Der Berliner ist der Einsatzleiter am Dienstag und könnte mit seinen gefühlt zwei Metern und den breiten Schultern auch gut ein Holzfäller oder Bauarbeiter sein. Stattdessen ist er dafür zuständig, dass die Mitarbeiter wissen, wie viele Züge sie zu welcher Uhrzeit einsetzen müssen. Der 39-Jährige steuert solche Massen 50 Mal im Jahr. Also nahezu jede Woche. Wenn Fußball-Bundesligist Hertha BSC kickt oder Helene Fischer im Stadion trällert, schlägt er sich mit literweise Kaffee die Nacht um die Ohren. „Diese Veranstaltungen sind eine schöne Abwechslung“, sagt er, „können aber auch stressig sein.“ Besonders dann, wenn es schon zu Beginn Abweichungen vom Plan gibt. So wie heute.

Steuerzentrale, 19.45 Uhr, noch 60 Minuten: Das Telefon klingelt. Schön nimmt ab. „Aha, ja, ok“, brummt er. Der Leiter ist kein Mann der vielen Worte, bei solchen Großeinsätzen muss es zackig gehen. Er hat gerade einen Anruf vom Bahnhof Westkreuz, einem Knotenpunkt, bekommen. Da stauen sich die Massen. Eigentlich sind bei solchen Veranstaltungen eh schon doppelt so viele Züge im Einsatz – 12 statt 6 pro Stunde auf der Hinfahrt und 24 statt 12 auf der Rückfahrt – doch das reicht heute nicht. „Wir setzen noch zwei Züge ein“, sagt Schön zu seinen beiden Mitarbeitern, die vor sechs Bildschirmen sitzen, die Gleise beobachten und Ansagen machen. Mit ein paar Klicks sind die Züge eingetaktet und rauschen Richtung Olympiastadion.

Terrasse der Steuerzentrale, 20.30 Uhr, noch 15 Minuten: Die Nacht ist hereingebrochen, auf den Bahnsteigen hetzen Fans mit Bratwurstbrötchen in der Hand gen Stadion. Der Geruch der Würstchenbude wabert über die Terrasse der Zentrale, wo sich nun Bundespolizisten, Sicherheitsmitarbeiter und Schön platziert haben und auf die Gleise blicken. Der Stadionsprecher ruft: „Erheben Sie sich jetzt für die Nationalhymne.“ Keiner singt hier, stattdessen zünden sich einige eine Zigarette an und pusten den Rauch in die immer eisiger werdende Luft. Nächtliche Dienste, Kälte, schnelle Entscheidungen – das gehört zum Job. „Unser Ziel ist, dass wir später die Abfahrt unter einer Stunde abwickeln“, erläutert Schön. Schließlich will auch er so schnell wie möglich nach Hause.

Im Innern der Zentrale, 21.25 Uhr, 35. Spielminute: Toooooor für Brasilien. Die zehn Mitarbeiter blicken von ihren Bildschirmen hoch zum Fernseher, über den gerade die Boatengs und Kroos’ flimmern und beim Treffer der Brasilianer ziemlich hilflos aussehen. Einmal noch die Wiederholung gucken, dann wieder auf die PCs starren. Schön grummelt, dass das Spiel sich bereits jetzt um vier Minuten verlängert. Das bedeutet, dass zwei Züge leer losfahren müssen. Bei der Heimfahrt vom Stadion taktet die Bahn ihre Züge im Zwei-Minuten-Abstand ein. Je länger sich die Partie hinzieht, umso mehr Züge fahren passagierlos ab. „Es ist ärgerlich, wenn der Schiedsrichter den Plan durcheinanderbringt.“

Terrasse, 22.30 Uhr, 80. Spielminute: „Jetzt geht’s los“, sagt Bundespolizist Jan Minor, der den Einsatz mit 250 Beamten am Olympiastadion leitet. Menschen strömen zu den Bahnsteigen. Die Sicherheitsbeamten haben mit weiß-roten Bändern bis auf einen zehn Meter breiten Kanal die Seiten am Eingang des Bahnhofs abgesperrt. Um die Massen besser zu kontrollieren, sagt Minor. „Bisher ist alles ruhig gelaufen.“ Doch jetzt drängen 40 260 Menschen in die Bahnen wie Bienen in einen Stock. Unaufhaltsam.

Terrasse, 22.50 Uhr, Spielende: „Steffi, fünf und sechs zumachen“, kommandiert Peter Schön und wandert wie ein Löwe im Käfig immer wieder zwischen Terrasse und Schaltzentrale hin und her. Die Sicherheitsbeamtin spricht in ihr Mikro. Wenig später bauen sich sechs Mitarbeiter an den Gleisen vor dem Menschenstrom auf und sperren den Zugang zu den beiden Bahnsteigen ab. Die Menge stoppt, immer mehr Menschen knäulen sich zu einem Ballen zusammen. Die Bahn rauscht ein. Am Steig drücken sich die Fans in den Zug. Er fährt ab. „Fünf und sechs aufmachen.“ Der Ablauf beginnt von vorn. Zu keinem Zeitpunkt wirkt die Szenerie unkontrolliert. Im Gegenteil. Schön und sein Team – sie wissen genau, was sie tun.

Terrasse, 23.50 Uhr: Peter Schön bläst Zigarettenrauch in den Nachthimmel. Unter einer Stunde sind wir fertig geworden mit der Abfahrt, sagt er und lächelt. So wie er es geplant hatte. Es war ein guter Arbeitstag. Er ist zufrieden. Bald wird er wieder hier stehen. Wegen der Hertha. Und, so hofft er, 2024 bei der EM auch. Dann könnte es noch anstrengender werden. „So, das war’s“, sagt er. „Abflug.“