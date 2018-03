Zahlreiche Osterfeuer werden entzündet

Tatjana Littig

Müllrose (MOZ) Auch in diesem Jahr werden wieder viele Osterfeuer in der Region entzündet. In Storkow ist es am Donnerstag ab 17 Uhr auf der Festwiese gegenüber Norma soweit – Osterhasenbesuch inklusive. In Kummersdorf wird um 18.30 Uhr mit der Feierlichkeit auf der Festwiese begonnen mit Musik von DJ Grassi. Um 19 Uhr wird das Traditionsfeuer in Neubrück an der Spreebrücke entzündet. In Görzig lädt der Ortsbeirat ab 18 Uhr auf das Grundstück der Familie Kranz (Neubrücker Str. 16) ein. Angekündigt werden Gegrilltes und Getränke. In Ahrensdorf lodert das Feuer der Feuerwehrfördervereins ab 18 Uhr neben dem Sportplatz.

Am Sonnabend wird das Osterfeuer um 18 Uhr am Märkischen Gutshaus in Beeskow entzündet sowie am Feuerwehrgerätehaus in Lindenberg. Für das leibliche Wohl sei gesorgt, kündigt Ortswehrführer Michael Wollenberg an. Zudem brennt das Traditionsfeuer ab jeweils 18 Uhr in Sauen am Dorfanger, in Behrensdorf am Dorfgemeinschaftshaus, in Birkholz am Gerätehaus und in Glienicke auf dem Dorfplatz. Eine Stunde später, um 19 Uhr, ist es in Pfaffendorf auf dem Sportplatz, in Alt Golm am Dorfgemeinschaftshaus und in Buckow am Puhl soweit.

Die Mitglieder der Feuerwehr Diensdorf-Radlow werden das Osterfeuer der Gemeinde am Sonnabend um 18 Uhr am Badestrand in Diensdorf entzünden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Mehrere Osterfeuer gibt es auch im Amt Schlaubetal. Das größte wird am Ostersonntag um 20 Uhr auf dem Schützenplatz in Müllrose, wo ab 16 Uhr zum Feiern eingeladen wird, entzündet. Das erste Feuer lodert am Donnerstag ab 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Kieselwitz.

Am Sonnabend wird ab 16 Uhr in Grunow neben dem Friedhof zum Osterfeuer eingeladen. Jeweils ab 18 Uhr werden die Besucher an den Osterfeuern in Mixdorf (Feldfläche am Dammendorfer Weg), in Schernsdorf (auf dem Sportplatz), in Pohlitz (am Feuerwehrgerätehaus), in Bremsdorf (Festplatz) und in Fünfeichen (am Feuerwehrgerätehaus) erwartet. (lit)