Eckehart Tietscheck

Petershagen-Eggersdorf Klaus Körner (Linke), inzwischen 71 Jahre alt, verlässt die Reihen der Gemeindevertreter aus gesundheitlichen Gründen. Ein Mann, der aufgrund seiner forschen Art nicht selten polarisierte, aber trotz seiner Seheinschränkungen immer den Finger auf Versäumnisse ohne Ansehen der Person legte. Ein Mahner, nicht zuletzt in sozialen Belangen, ein Streiter für Barrierefreiheit und für gute, bezahlbare Bildung. Wenn er sich zu Wort meldete, ging es ernsthaft zur Sache. Detailliert und fundiert hat er sich mit den Sachverhalten und den Unterlagen beschäftigt. „Der interessantere Teil von mir ist der Schriftsteller, nicht der Politiker“, bekannte er und übergab den Gemeindevertretern einen frühen Text aus seinem ersten Gedichtband Augenworte (Berlin 1986). Denn kaum einer weiß je, dass Körner Lyriker ist, einen Roman veröffentlicht hat, in Anthologien neben Arbeiten bekannter Schriftstellerkollegen wie Uwe Grüning, Jürgen Rennert oder von Regine Hildebrandt und Lyrikern wie der Theologin Dorothee Sölle und Michael Franck zu finden ist.

Herzlichen Dank zum Abschied gab es von Gemeindevertretervorsteherin Rita Schmidt (SPD), auch vom Bürgermeister Olaf Borchardt und vor allem von Karin Reimann (Fraktion Verantwortung), die Körner wohl am treffensten charakterisierte: „Es hat manchmal mächtig geraucht – aber am Ende stieg auch immer wieder weißer Rauch auf.“ (et)