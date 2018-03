Schönheitskur für Fachwerkhaus

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Schuttcontainer auf dem Parkplatz, laute Baugeräusche im Haus – die Sanierungsarbeiten an der einstigen Gaststätte am Bahnhof Fangschleuse sind in vollem Gange. Vor 14 Tage hat Geschäftsmann Rainer Busse das Grundstück erworben.

Der Grünheider Rainer Busse, der unter anderem in Erkner eine Tischlerei betreibt, schiebt bei seiner Neuerwerbung nichts auf die lange Bank. Vor 14 Tagen hat der 53-Jährige das Fachwerkgebäude „Landhaus Fangschleuse“ am Bahnhof gekauft, und sogleich rückten die ersten Baufahrzeuge an. Nachdem Busse bereits vor eineinhalb Jahren den maroden Bahnhof erworben hat, als erstes das einstige Toilettenhäuschen herrichten ließ, hat er mit dem Kauf des 1800 Quadratmeter großen Grundstücks samt Haus nun das gesamte Ensemble im Blick. „Mir geht es nicht ums Geld verdienen, das soll hier nur nicht weiter verfallen“, nennt er einen Beweggrund.

Und da liegt einiges an Arbeit vor ihm. Jetzt konzentriert er sich voll auf das einstige Wirtshaus, das wie auch das Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1900 stammt und als „Waldschänke“ eröffnet wurde. 1998 gab es noch einmal den Versuch, Einheimische und Ausflügler mit deutscher Küche zu bewirten. In den darauffolgenden Jahren lief das Geschäft mit wechselndem Erfolg, bevor Ende 2014 endgültig Schluss war.

Egal, wie vernachlässigt das Gebäude von innen und außen wirkt, es hat Potenzial. Denn es gibt nicht nur zwei große Gaststuben, eine weitere kleine, ein Büro sowie eine großflächige Küche, es gibt auch eine etwa 90 Quadratmeter große Drei-Raum-Wohnung mit separatem Zugang sowie zwei Aufenthaltsräume für das Personal. Das Haus ist zum Teil unterkellert. Zu den Nebengelässen zählen zwei Garagen sowie ein Schleppdach als Unterstand. Die Terrasse bietet Platz für einen Biergarten und müsste nur richtig gereinigt werden.

Laut Rainer Busse sollen im April das Dach nebst Dachkästen erneuert, die Schadstellen an der Fassade beseitigt werden. Im Haus ist schon einiges passiert. Die ersten Wände sind frisch verputzt. Das geht schrittweise weiter. Auch Türen fehlen. Zudem wird die Außenhaut von innen her zusätzlich gedämmt.

Noch nichts wird in dem Teil des Hauses gemacht, der wieder Gaststätte werden soll. „Ich suche nach einem Betreiber. Der soll sagen, was er will. Er kann auch die Wohnung mit mieten, muss aber nicht.“ Bis zum Sommer will Busse wissen, was wird.

Dass sich das Geschäft lohnen könne, davon ist er überzeugt, auch wenn er von sich sagt, keine Ahnung von Gastronomie zu haben. Es liege am Engagement des Betreibers, wie viel Herzblut er investiert. Vorstellen kann sich Busse italienische Küche, deutsche oder tschechische. Zudem wäre es in seinem Sinne, wenn es touristische Angebote gäbe, wie einen Fahrradverleih. „Und morgens einen Frühimbiss für die Pendler“, zeigt er sich ideenreich.

Wie viel sein Sanierungsprojekt womöglich kostet, hat er nicht überschlagen. „Es wird gemacht, was gemacht werden muss und dann werden wir ja sehen.“