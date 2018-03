Bernhard Brink singt in der Stadthalle

Martin Stralau

Erkner (MOZ) Schlagerfans dürfen sich mal wieder auf ein besonderes Konzert in der Stadthalle freuen. Am 30. September macht die Schlager-Hitparade Station in Erkner, der Vorverkauf läuft.

Von Stimmungshits bis zu Herzschmerz-Balladen ist für vielerlei Geschmack etwas dabei. Durch die Show führt Moderator und Sänger Sascha Heyna, an seiner Seite hat er hochkarätige Kollegen. Diesmal begleiten ihn Bernhard Brink, Daniela Alfinito, die Calimeros und Julia Lindholm. Seit mehr als vier Jahrzehnten mischt Schlager-Ikone Bernhard Brink das Musikgeschäft nun schon auf. Über 100 Singles hat er in dieser Zeit veröffentlicht, mehr als 20 Studioalben aufgenommen und unzählige Chartplatzierungen erreicht. Er ist einer der beständigsten Künstler der deutschen Schlagerbranche und ein Hit-Garant.

Die drei Calimeros aus der Schweiz blicken auch auf eine mehr als vierzigjährige Karriere zurück, haben jede Menge Gold und Platin eingeheimst. Daniela Alfinito ist die Tochter und Nichte des Schlager-Duos Amigos. Ihr Album „Sag mir, wo Du bist“ schaffte es 2017 auf Platz 5 der deutschen Charts. Die 24-jährige Senkrechtstarterin Julia Lindholm aus Schweden, die vor allem mit Abba-Covern begeistert, komplettiert die Bühnenbesetzung.

Karten ab 39,90 Euro gibt es unter anderem beim MOZ-Ticketservice, Tel. 0335 66599558