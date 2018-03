Winterschlaf beendet

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Winterschlaf im Tiergehege Eisenhüttenstadt ist beendet. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. „Die Präriehunde und die Gartenschläfer sind wieder wach“, erklärt Vivien Schmiede, Leiterin des Tiergeheges. Und das gilt auch für all die anderen Tiere, die die kalte Jahreszeit über die Augen geschlossen hatten. „Alle haben es gut überstanden und fressen jetzt schon wieder fleißig“, versichert sie.

Aber auch das Tiergehege an sich ist auf den Frühling eingestellt. Ab April werden die Türen wieder bis 18 Uhr offenstehen. Diese verlängerten Öffnungszeiten gelten aber in diesem Jahr schon zwei Tage früher. Ab Karfreitag können Besucher sich von 10 bis 18 Uhr in dem Areal auf der Insel aufhalten. Und sogar am Ostermontag besteht die Möglichkeit, den zirka 190 Tieren in 47 Arten einen Besuch abzustatten, obwohl montags generell Schließtag ist. An Feiertagen macht der Förderverein des Tiergeheges da schon mal eine Ausnahme, zumal Ostern zu Spaziergängen einlädt. „An den beiden Osterfeiertagen halten wir auch wieder kleine Überraschungen für die Kinder parat“, sagt Vivien Schmiede.

Die beiden Polarfuchs-Mädchen, die seit dem letzten Quartal des Vorjahres im Tiergehege auf der Insel leben, sind auch ohne Probleme durch ihren ersten Winter gekommen. „Vor dem Gehege bleibt jeder gern stehen und schaut sich diese knuffigen Tiere an“, weiß Vivien Schmiede. Trotzdem wurden für die Polarfüchse noch keine Paten gefunden. Und das gilt auch für die Bennett-Kängurus und die Stachelschweine. „Es wäre schön, wenn sich da in diesem Jahr etwas tut“, betont die Tiergehege-Chefin. Patenschaften, durch die das jeweilige Tier und das Tiergehege unterstützt werden, sind übrigens auch für Unternehmen möglich.

Es gibt übrigens wieder tierischen Nachwuchs, den sich Besucher über Ostern anschauen können. Bei den Ziegen springen nämlich einige junge Böcke umher. Für die meisten Kinder sind die immer ein echtes Highlight, vor allem, wenn sie sich streicheln lassen.

Eine der größten Maßnahmen auf dem Areal auf der Insel ist weiterhin der Bau eines neuen Außenzaunes – zum Schutz der Tiere.(ja)