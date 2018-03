Letztes Gefecht um DDR-Bau

Thomas Sabin

Potsdam (MOZ) Abriss oder Erhalt? Der Streit um eines der letzten DDR-Gebäude in Potsdam geht in die finale Runde. Nach dem Beginn des Abrisses des ehemaligen Fachhochschulgebäudes in Mitte droht nun auch dem alten Terrassenrestaurant am Brauhausberg das Ende.

Am 11. April kommen die Stadtverordneten zusammen, um über die Zukunft des „Minsk“ zu diskutieren. Erbaut wurde das Terrassenrestaurant in den 1970er-Jahren am Fuß des Brauhausbergs. Es gilt als Musterbeispiel einer gelungenen Architektur und als Unikat. Die Initiative Pro Brauhaus, die sich für den Erhalt einsetzt, bezeichnet das „Minsk“ gar als „herausragendes Zeugnis der wenigen erhaltenen und bemerkenswerten Sonderbauten.“

Heute jedoch ist der alte Glanz längst verblasst. Seit 20 Jahren schon verfällt das bei vielen Potsdamern einst beliebte DDR-Café. Die Fenster sind zerbrochen, die Fassade bröckelt. Graffiti zieren die grauen und roten Betonwände des würfelförmigen Hauses. Wenig erinnert noch an das rege Treiben, das hier einst herrschte. Stattdessen stapelt sich Müll in den dunklen Ecken, bahnt sich die Natur ihren Weg. Und seit geraumer Zeit kreist symbolisch die Abrissbirne über dem Dach.

Das gesamte Grundstück am Brauhausberg, zu dem neben dem „Minsk“ auch die alte Schwimmhalle gehört, soll verkauft werden, um das neue Stadtbad blu refinanzieren zu können. „Das Höchstgebot liegt bei 27 Millionen Euro“, sagt Matthias Finken, Fraktionschef der CDU – dreimal so viel wie ursprünglich angenommen. Die Bedingung des Bieters: Das „Minsk“ wird abgerissen, um auf dem Areal mehr Wohnungen bauen zu können.

Die CDU plädiert klar dafür, das höchste Gebot anzunehmen, und spricht sich gegen eine Ausgliederung der Objekte auf dem Grundstück aus. Mit einer Ausgliederung jedoch bestünde die Möglichkeit, das „Minsk“ zu retten und gleichzeitig das neue Schwimmbad zu refinanzieren, erklärt Hans-Jürgen Scharfenberg. Der Fraktionschef der Linken in der Stadtverordnetenversammlung macht sich schon länger dafür stark. Die Krux: Man müsste auf stolze zehn Millionen Euro verzichten.

„In allen Fällen“, entgegnet Finken, „würde vom Minsk kaum etwas übrig bleiben. Außerdem ist das Schwimmbad teurer geworden. Wir brauchen die zusätzlichen zehn Millionen Euro. Auch andere Projekte können das Geld gut gebrauchen.“

Der Landessportbund bewarb sich bereits vor vier Jahren um das alte Café. Mit dem Konzept einer Kita beteiligte man sich an einer Ausschreibung der Stadt erfolgreich. Der Erhalt des „Minsk“ war Inhalt des Konzeptes. „Bis heute“, klärt Robert Busch, Vorstandsmitglied des LSB, auf, „hat es keine offizielle Absage gegeben.“ Nach Vorlage des Finanznachweises wurde dem Landessportbund im Frühjahr 2015 plötzlich abgesagt.

Die Ausgliederung der Objekte aus dem Gesamtpaket sei nun eine neue und letzte Chance für den Erhalt des Baus, argumentiert Scharfenberg. Er befürchtet, dass die Diskussion um den Abriss sonst noch sehr lange nachklingen werde. „Die 27 Millionen sind schnell ausgegeben, aber der Ärger bleibt. Ich bin mir sicher, dass viele Potsdamer den Abriss nicht verstehen könnten.“

Die Fraktionen Die Linke und Die Andere wollen bei der Stadtverordnetenversammlung am 11. April ihren letzten Rettungsversuch angehen. „Die Chancen stehen gut“, gibt sich Scharfenberg optimistisch und hofft auf die Grünen und die SPD. „Bei beiden gibt es Interesse am Erhalt des Minsk. Vielleicht befürworten sie unseren Antrag für die Losvergabe.“

Ein Abrissantrag jedoch, bestätigt Scharfenberg, sei schon vorzeitig durch eine städtische Gesellschaft bei der Bauaufsicht der Stadt eingereicht worden. Dieser sei aber an den Entscheid der Stadtverordneten gekoppelt. Sprechen sie sich gegen den Abriss aus, sei der Antrag hinfällig. Und dann geht die Geschichte des „Minsk“ weiter. „Der Verkauf des Grundstücks jedenfalls“, klärt Scharfenberg auf, „steht unmittelbar bevor.“