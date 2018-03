Thomas Tegge kandidiert

Olav Schröder

Marienwerder (MOZ) Die Wählergruppe Bürgerbündnis Marienwerder hat mit dem 51-jährigen Thomas Tegge ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in gut einem Jahr nominiert. Wie Bürgermeister Mario Strebe sagte, werde er selbst nicht erneut kandidieren. In einem Jahr habe er das Amt dann fast elf Jahre bekleidet und wolle nun „ein bisschen mehr an die Familie denken“.

Als zwei wesentliche Schwerpunkte sieht Thomas Tegge die Bereiche Kinder- und Jugend- sowie die Seniorenarbeit an. „Die ältere Generation hat geholfen, dass Marienwerder die schöne Gemeinde geworden ist, die wir heute kennen. Und die Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft“, sagt er.

Thomas Tegge arbeitet als Polizeibeamter in Berlin, ist auch dort geboren, lebt aber seit 1998 in Marienwerder. Wenn er von der Gemeinde spricht, dann bezieht er dies stets auf alle drei Ortsteile, auf Marienwerder, Ruhlsdorf un Sophienstädt. Vielen wird er als Vereinsvorsitzender und Trainer von Freya Marienwerder bekannt sein. Für die Kitas und die Schule mache er sich stark: „Sie sind für junge Familien sehr wichtig“, sagt er. Selbst Vater von mehreren Kindern, ist er auch als Elternvertreter aktiv. Zudem wolle er Angebote und einen Treffpunkt für 14- bis 18-Jährige schaffen und erinnert daran, dass es früher einen Jugendraum in der Gemeinde gab.

Wichtig sind ihm die Feuerwehr und die Vereine. „Sie sind das Herz der Gemeinde“. Für freiwillige Aufgaben werde der Gemeinde auch künftig genügend Geld zur Verfügung stehen. Daran ändere auch die Sanierung des Werbellinkanals nichts. „Das Kind ist nun einmal in den Brunnen gefallen, aber die Gemeinde hat immer gut gehaushaltet“, sagt er.