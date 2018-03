Von Integration bis Kosten der Unterkunft

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Vor bestens besetzten Zuschauerreihen haben sich die fünf Barnimer Landratskandidaten am Dienstagabend im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ihren ersten Eberswalder Schlagabtausch geliefert. In erster Linie wurden soziale Themen angesprochen.

Ein Quintett stellt sich am 22. April zur Wahl: Daniel Kurth (SPD), Othmar Nickel (CDU), Michael Luthardt (Bündnis 90/Die Grünen), Mark Matthies (Bürgerfraktion Barnim) und Sven Weller (BVB/Freie Wähler) wollen Bodo Ihrke (SPD) nachfolgen, der nach mehr als 27 Jahren an der Spitze der Barnimer Kreisverwaltung abtritt.

Das Wählerforum im Brandenburgischen Viertel, dem sozialen Brennpunkt Eberswaldes, war von der evangelischen Kirchengemeinde Finow, der Trägerin des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses, und dem Familienzentrum des Buckow-Vereins gemeinsam organisiert worden. Durch den Abend führte wohltuend sachlich Carsten Zinn, der sonst eher als polarisierender Fraktionsvorsitzender des Unabhängigen Wählerbündnisses Eberswalde im Stadtparlament bekannt ist. Er sei heute nicht als Stadtverordneter da, sondern als „honorarfreier Moderator von Antenne Brandenburgisches Viertel“, erklärte er zu Beginn.

Es war Othmar Nickel, der gleich bei seiner Vorstellungsrunde, ganz Lehrer, die etwa 80 Besucher direkt einbezog, indem er darum bat, dass sich alle melden sollten, die im Brandenburgischen Viertel zu Hause sind. Nur zehn Hände gingen nach oben. Interessant war überdies, dass in der Vorstellungsrunde zwei Auskünfte nicht gegeben wurden, die vielleicht das Bild stimmiger gemacht hätten, das die Bewerber von sich malen: Mark Matthies behielt für sich, dass er dichter als alle seine Konkurrenten davor gestanden hatte, Landrat zu werden. Nachdem die Direktwahl gescheitert war, hatte er den Amtsinhaber im Kreistag herausgefordert und war 2010 erst per Losentscheid unterlegen. Und Daniel Kurth vergaß zu erwähnen, dass zu seiner beruflichen Vita seine Jahre als für den Katastrophenschutz zuständiger Mitarbeiter der Kreisverwaltung gehören.

Alle Bewerber waren sich einig, dass der Zustrom von Flüchtlingen den Barnim vor eine enorme Herausforderung gestellt habe und dass die wahre Herkulesaufgabe erst in deren Integration bestehe. Othmar Nickel erklärte, dass es für den gesellschaftlichen Frieden wichtig wäre, den wenigen Asylbewerbern, die sich nicht an Recht und Gesetz halten würden, klar die Grenzen aufzuzeigen. Mark Matthies betonte, dass die Flüchtlinge im Landkreis gerechter verteilt werden müssten. „Es ist unfair und schürt unnötige Konflikte, Eberswalde die Hauptlast aufzubürden“, sagte er. Der Bund habe die Pflicht, sich stärker als bisher an den Kosten der Integration zu beteiligen, hob Daniel Kurth hervor. „Dafür werde ich mich als Landrat gemeinsam mit dem Kreistag stark machen“, kündigte er an.

Bei den Kosten der Unterkunft, die der Kreis an Hartz-4-Empfänger zahlt, gibt es das Problem, dass sie die Mieterhöhungen vor allem in den Städten nicht mehr ausgleichen. Gerade Familien, bei denen das Geld ohnehin knapp ist, kommen so zusätzlich in Schwierigkeiten. Sven Weller sprach sich dafür aus, dass der Kreis in Notfällen für gewisse Zeit als Finanzier einspringen könnte. „Das Geld dafür ist da“, sagte er. Und Michael Luthardt sah den Kreis in der Pflicht, vor allem gegen Kinderarmut vorzugehen. „Die Schere bei den Kosten der Unterkunft muss unbedingt geschlossen werden“, gab er zu Protokoll.

Das Publikum lauschte allen Wortmeldungen konzentriert – und klatschte im Anschluss fast immer Beifall.