Zwischen Industrie und Umweltschutz

Thomas Block

Berlin Die neue Umweltministerin gilt als große Unbekannte. Dabei hat Svenja Schulze (SPD) schon einiges hinter sich. In NRW war sie Juso-Vorsitzende, Wissenschaftsministerin und Generalsekretärin.

Am Tag ihrer Amtsübergabe steht die frisch gebackene Umweltministerin neben ihrer Vorgängerin Barbara Hendricks (SPD) im leergeräumten Ministerbüro und wirkt recht gut gelaunt. Viel Zeit für große Worte hat sie nicht, doch ein paar Worte zu den Herausforderungen, die sie sieht, findet Svenja Schulze (SPD) trotzdem: „Wir sind hier nun mal in einem Industrieland“, sagt sie. Man dürfe Arbeit und Umwelt nicht gegeneinander ausspielen, müsse die Wirtschaft bedenken und Menschen mitnehmen. Schulze versteht sich als Scharnier zwischen den Welten, als die Frau, die alle mit ins Boot holt.

Es sind diese Leitmotive, die sich schon lange durch ihre Reden ziehen. Um sie zu verstehen, muss man einen Blick auf ihre Zeit im Industrieland Nordrhein-Westfalen werfen. Im September 2015, da war Schulze noch NRW-Wissenschaftsministerin, hält sie einen kurzen Vortrag in Gelsenkirchen. Die Veranstaltung nennt sich „Klima.Salon“, die Veranstalter wollen Industrie, Wissenschaft und Klimaschutz miteinander ins Gespräch bringen. Es ist genau die Art von Veranstaltung, die Schulze mag.

Mit einem einladenden Lächeln erklärt die Münsteranerin, wie sie sich die Energiewende und den Klimaschutz in NRW vorstellt. Man müsse einen „breiten gesellschaftlichen Diskurs“ führen, sagt sie da. Klimaschutz setze ein gesamtgesellschaftliches Umdenken voraus, Klimaschutz gehe nicht ohne die Wirtschaft. „Die Energiewende stellt uns hier in Nordrhein-Westfalen vor völlig neue Herausforderungen. Wir haben als Rückgrat unserer Wirtschaft sehr energieintensive Industrien“, sagt sie, und: „Viele fragen sich: Wie viel Klimaschutz verträgt eigentlich ein Land wie Nordrhein-Westfalen?“ Zweieinhalb Jahre später wird sie dieselben Gedanken bei ihrer Antrittsrede im Deutschen Bundestag formulieren.

Svenja Schulze, Jahrgang 1968, Vegetarierin, zeigte früh politisches Engagement, war Landesschülersprecherin, später Asta-Vorsitzende an der Uni Bochum, dann Juso-Vorsitzende in NRW. Mit 29 zog sie als jüngste Abgeordnete in den Düsseldorfer Landtag und setzte ihren Schwerpunkt auf Verbraucher- und Umweltpolitik. Unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) wurde sie Wissenschaftsministerin und blieb als solche lange blass. „Ministerin für Unauffälligkeit“ betitelte man sie ein Jahr nach Amtsantritt.

Schulze ließ sich nicht beirren, schaffte die Studiengebühren in NRW ab, schränkte mit der Hochschulreform 2014 die Freiheiten ein, die ihr Amtsvorgänger Andreas Pinkwart (FDP) den Universitäten eingeräumt hatte, und brachte damit die Rektoren des Bundeslandes gegen sich auf. Doch wenn es etwas gibt, mit dem Schulze umgehen kann, dann ist es Gegenwind. In der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung hieß es in dieser Zeit: „Selbst grobe Unverschämtheiten wehrt sie mit einer Selbstbeherrschung ab, die allenfalls Zen-Buddhisten aufbringen. Kontrollverluste der SPD-Politikerin sind nicht überliefert.“

Nach dem Wahldebakel im vergangenen Jahr machte sie der neue Vorsitzende der NRW-SPD, Michael Groschek, zu seiner Generalsekretärin, seit Dezember sitzt sie im Präsidium der Bundes-SPD. Bei der Amtsübergabe in Berlin wird Barbara Hendricks gefragt, welche Tipps sie ihrer Nachfolgerin geben würde. Natürlich keine, nur eine Warnung: Man müsse hart kämpfen als Umweltministerin, vor allem gegen das eine oder andere unionsgeführte Ministerium.