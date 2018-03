Naturpark vermittelt Wissen spielerisch

Olav Schröder

Wandlitz (MOZ) „Wie vermitteln wir Wissen über unsere Heimat auf interessante und spielerische Weise an junge Menschen?“ - Dieser Frage geht ein im Naturpark Barnim gestartetes Projekt nach. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Verbundprojekt „SpielRäume“ arbeitet dabei sowohl mit der Forschung als auch mit dem Naturpark und seinen Schulen zusammen.

Ausgangspunkt für das Projekt ist der 2019 erscheinende Band „Naturpark Barnim – von Berlin bis zur Schorfheide“ der Buchreihe „Landschaften in Deutschland“, der vom Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig und der Sächsischen Akademie der Wissenschaft zu Leipzig herausgegeben wird.

„Mit dem Projekt „Spielräume“ soll im Buch versammeltes Expertenwissen der Heimatregion über Spielformate in eine für junge Menschen ansprechende Form gebracht werden“, sagt der Leiter des Naturparks, Peter Gärtner. Die Spielformate sollen dabei sowohl in den Unterricht integrierbar sein, zum Gegenstand von Exkursionen werden, als auch das Besucherzentrum Barnim-Panorama als Lernort für die Sekundarstufe aufwerten.

Bei dem Projekt kooperiert der Naturpark Barnim als Praxispartner mit einer Forschungseinrichtung, dem Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig. Projektleiterin Ines Heyer freut sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Leipziger Kollegen.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Kooperation mit Schulen. Das sind das Gymnasium Wandlitz, das Barnim-Gymnasium Bernau, die Regine-Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder, das Barnim-Gymnasium in Berlin-Lichtenberg und das Dathe-Gymnasium in Berlin-Friedrichshain. Indem die jungen Menschen sich Wissen über ihre Heimatregion aneignen, soll ihre Verbundenheit zum Barnim gestärkt werden. Der Naturpark möchte so seine Inhalte langfristig in die Bildungsarbeit der Schulen integrieren.