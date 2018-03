Pellekids im Filmland

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Die Proben der Pelle-Kids für die aktuelle Produktion der Theaterfreunde Rüdersdorf und Schöneiche haben begonnen. In diesem Jahr „reisen“ die Pelle-Kids nach Hollywood. Sie begeben sich auf die Spuren von Filmklassikern.Und holen Hollywood nach „Ruederswood“.

In solch einer Situation war schon fast jeder. Man verabredet sich mit Freunden zum Kinobesuch und kann sich nicht auf einen Film einigen. Einer will Komik, der andere Krimi, der vierte Liebe. Was tun, wenn es ein Erlebnis für alle werden soll? Die Rüdersdorfer Pelle-Kids haben eine Lösung. Die wollen sie im Sommer nach Wochenend-Proben und dem Sommer-Pelle-Camp auf die Bühne bringen. Und nach den Erfahrungen, die die Tausenden Zuschauer in den zurückliegenden fünf Pelle-Kids-Jahren bereits sammeln konnten, wird ihnen das auch gelingen.

Der künstlerische Leiter, Autor und Produzent in Personalunion, Stephan Wapenhans, weiß, wie das vonstatten gehen soll. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass die jungen Sänger, Schauspieler und Theaterschaffenden gemeinsam auf und hinter der Bühne stehen. Aber es ist das erste Mal – der aktuellen Situation der Kulturgesellschaft geschuldet – unter dem Dach der Theaterfreunde Rüdersdorf und Schöneiche.

„Wir haben für unser Projekt Fördermittel beim Kreis Märkisch-Oderland eingeworben, die zum größten Teil genau dieser Kinder- und Jugendarbeit zugute kommen“, sagt Wapenhans. Nur ein geringer Teil gehe ins ebenfalls gerade anlaufende Operettenprojekt. Diese von kommunalen Geldern unabhängige Finanzierung der Projekte werde von einigen Leuten nicht immer richtig verstanden, erklärt er.

Denn auch die Pelle-Kids-Eltern zahlen Beiträge für die Campteilnahme und die zugleich laufende Pelle-Schule, die es seit vergangenem Jahr gibt. „So können wir die Preise für die Wochenendproben und das Camp sozialverträglich halten und vielen Kindern eine Teilnahme ermöglichen. Und wir mieten uns selbstverständlich im Kulturhaus oder im Museumspark ein, wie alle anderen auch, sind also nicht nur Nutznießer, wie manch einer glaubt“, sagt er. Die aktuelle Situation, in der das Kulturhaus nicht zur Verfügung steht, wird mit viel Engagement von Eltern und Sponsoren – auch bei der Bereitstellung von Proberäumen – gemeinsam überbrückt. „Dafür möchten wir recht herzlich danken“, sagt Wapenhans.

Schließlich und endlich haben die Rüdersdorfer auch was davon. Häufig präsentieren die Pelle-Kids Szenen aus ihren Stücken. „Zur Freude auch von Schulen, die sich die Stücke gern ins Haus holen.“ Beim Bergfest sind die Mädchen und Jungen zwischen acht und 16 Jahren zu erleben und demnächst sogar beim Reisemarkt am Ostbahnhof am 14. April. „Hier sind Szenen unserer Produktion Zirkus, Zirkus aus 2017 zu sehen, aber auch schon aus der ganz neuen, die am 19. August Premiere haben wird.“

Info: Tel. 0172 6157142