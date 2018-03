Kripo-Gewerkschaft kritisiert Personalmangel bei der Polizei

Mathias Hausding

Tauche (MOZ) Gab es Versäumnisse der Behörden im Umgang mit einem psychisch kranken Gewalttäter im Kreis Oder-Spree? Am Mittwoch hat sich dazu die Polizei zu Wort gemeldet. Die Kripo-Gewerkschaft indes verweist auf die erheblichen Personalengpässe bei den Strafverfolgern.

Ein seit zehn Jahren polizeibekannter Intensivtäter bedroht und beleidigt Nachbarn in Tauche bei Beeskow. Unter Zeugen schlägt er einen Mann mit einem sogenannten Totschläger nieder. Außerdem soll er Autos der Nachbarn zerstört und Briefkästen gesprengt haben, vermutlich mit selbstgebauten Bomben. Trotzdem blieb der 33-Jährige über Monate auf freiem Fuß. Erst die Intervention des örtlichen Pfarrers und das resolute Auftreten des Landrats sorgten Anfang März dafür, dass der Mann eingewiesen wurde.

Die Nachbarn kritisieren, dass die Polizei seit Herbst 2017 zwar immer wieder gekommen sei, um Anzeigen der Opfer aufzunehmen. Mehr sei aber nicht passiert, um die Gefahr für die Bürger zu bannen. Diese Vorwürfe weist die Polizeidirektion Ost zurück. Der Beschuldigte sei nun sicher untergebracht. Für die notwendige Gerichtsentscheidung sei die Arbeit der Polizei, insbesondere die erzielten Ermittlungsergebnisse „von maßgeblicher Bedeutung“ gewesen, teilt die Direktion schriftlich mit.

Weiter heißt es, dass es etwa für eine vorläufige Festnahme oder eine Hausdurchsuchung „einer Fülle von konkreten Voraussetzungen“ bedürfe. Zudem müsse jede Maßnahme zum entsprechenden Zeitpunkt „rechtmäßig und verhältnismäßig“ sein. Welche Hürden es konkret dabei gab, den Verdächtigen früher in Gewahrsam zu nehmen, lässt die Polizeidirektion mit Verweis auf das laufende Verfahren offen.

Oder-Spree-Landrat Rolf Lindemann (SPD), der in mangelnder Kommunikation zwischen den beteiligten Stellen das Hauptproblem vermutet, lenkt jedoch den Blick auch auf die Personalausstattung der Polizei: „Die Männer und Frauen dort sind völlig überlastet, wissen überhaupt nicht, was sie zuerst tun sollen und schieben unzählige Überstunden vor sich her.“

Eine Einschätzung, die Riccardo Nemitz teilt, Landeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK). Auch wenn er die Abläufe in dem konkreten Fall nicht kenne, dürfe man sich nichts vormachen. „Für die Bearbeitung von Straftaten, die intensive Ermittlungen erfordern, fehlen ganz einfach die Leute.“ Er denke da vor allem an Fälle von Körperverletzung, an Sexualdelikte und Brandstiftungen.

Die Mordkommissionen und das LKA, zuständig für schwere Verbrechen, seien angemessen ausgestattet. „Aber das Rückgrat der Kriminalitätsbekämpfung im Land sind die Polizeiinspektionen“, betont Nemitz. Also jene Kriminalisten, die auch Fälle wie den in Tauche bearbeiten.

Sie seien völlig überlastet, hätten enorme Aktenberge vor sich. „Man kann zwar darauf vertrauen, dass die ganz wichtigen Fälle immer wieder nach oben geschaufelt werden“, sagt Nemitz. „Und doch steigt das Risiko, dass brisante Dinge übersehen werden, dass an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so genau hingeschaut wird.“

Der BDK-Chef spricht von einer „kreuzgefährlichen Spirale“. Denn auch bei der Staatsanwaltschaft und bei Gericht würde Personal für die Bearbeitung der Fälle fehlen. „Die Strafverfolgung im Ganzen haut nicht mehr hin. Der gesamte rote Faden ist am Zerreißen.“

Die Opferschutzorganisation Weißer Ring wundert sich indes, wieso gerade bei der Polizei in Oder-Spree nicht sämtliche Alarmglocken geschrillt haben, als die Vorwürfe gegen den Mann aus Tauche bekannt wurden. „Es waren doch die gleichen Kollegen, die auch mit Jan G. zu tun hatten. Sie hätten doch gewarnt sein müssen“, sagt Wolfgang Mücke, Leiter der Außenstelle des Weißen Rings in Frankfurt (Oder). Und noch etwas könne er nicht verstehen: „Wenn es Berichte gibt, dass da jemand mit selbstgebastelten Bomben hantiert, muss man sich doch schnell um eine Hausdurchsuchung bemühen.“