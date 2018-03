Kleine Schule, großer Besuch

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Seit einem guten halbes Jahr ist Britta Ernst Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg. Derzeit erarbeite sie sich noch ein Bild von den Bedingungen im Bundesland. Nach Besuchen in Bernau oder Mühlenbeck war Ernst am Mittwoch in der Oderberger Grundschule zu Gast.

Die Räume sind verwaist, kein Schüler weit und breit. Auch die Oderberger Grundschüler sind in den Osterferien. Stattdessen haben sich Jörg Matthes, Amtsdirektor von Britz-Chorin-Oderberg, Martina Hähnel, Oderbergs Bürgermeisterin, Schulleiterin Marlen von Cysewski, Roland Klatt, Schulrat für Grund- und Förderschulen, sowie Lehrer und Erzieher mit Britta Ernst zusammengesetzt. „Ich wollte eine Schule in einem Ort besuchen, in dem nicht so viele Menschen leben“, so die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport. Weil das für Oderberg so passend ist, haben die Beteiligten große Hoffnungen.

So erhofft sich Martina Hähnel Ideen und weitere Fördermöglichkeiten für die durch Hangabrutsch und Container-Toiletten gebeutelte Grundschule. „In Mühlenbeck und Bernau haben Sie ja Orte gesehen, die durch ihre Berlinnähe gesegnet sind“, sagt Jörg Matthes. In Oderberg sei das ein bisschen anders. Zumal die Stadt in desolater finanzieller Lage sei. „Für den Schulbau ist das Land nicht zuständig“, stellt die Ministerin gleich zu Beginn klar. Jeder einzelne Raum der kleinen Bildungseinrichtung wird am Mittwochmorgen präsentiert. Begonnen mit dem Keller, wo in Zukunft die Schultoilette Platz finden soll, bis zu den einzelnen Klassen- und Fachräumen.

Bis auf vereinzelt installierte Whiteboards trifft die Bildungsministerin eine für den heutigen technischen Stand eher einfach ausgestattete Einrichtung an. Schnelles Internet sei Fehlanzeige, bemerkt Englischlehrerin Ina Möhlenkamp. Dabei sei das allein schon wegen der Vorgaben des Rahmenlehrplans zu digitalen Medien ein wichtiges Thema, sagt Roland Klatt. Die Schule lege großen Wert darauf, die Schüler auf die weiterführenden Schulen vorzubereiten, und versuche das mit all ihren Möglichkeiten, sagt Marlen von Cysewski.

Wie die Integration von geflüchteten Kindern funktioniere, will die Bildungsministerin wissen. Die Schüler nehmen am normalen Unterricht teil, lautet die Antwort. Bei Bedarf gebe es Zusatzangebote.

Durch das Fenster aus dem zweiten Obergeschoss erklärt Jörg Matthes, wie es zu der Situation mit den Container-Toiletten gekommen war. Der abgerutschte Hang machte das eigentliche Toilettenhäuschen unbenutzbar. Die Ausschreibung für die ersten Baumaßnahmen seien inzwischen rausgegangen. Der Zeitplan sei unverändert, im Herbst will man das gesamte Projekt abschließen, so Matthes.

Für eine kleine Schule wie diese sei es wichtig, flexibel mit dem gegebenen Raum umgehen zu können, sagt der Amtsdirektor. Die Raumprogrammempfehlung des Landes werde gerade überarbeitet, so die Ministerin. Es sei lange in Schulneubauten investiert worden. Die Instandsetzung bestehender Schulen rückte da in den Hintergrund.

Umso wichtiger sei der Besuch der Ministerin, sagt Jörg Matthes. Um nicht einfach Normen festzulegen, die den Bedürfnissen der Schulen nicht entsprechen.

Sie sei froh, eine kleine, aber im Bestand gesicherte Schule zu besuchen, erklärt Britta Ernst am Ende ihrer Visite. Das kann Schulrat Roland Klatt bestätigen. Im Barnim sei keine Schule von der Schließung bedroht.