Zweiter Sieg nach der Sirene

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Jubel und Erleichterung mischten sich in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums, als der 26:25-Erfolg für die Handballer des SSV Rot-Weiß Friedland gegen Blau-Weiß Dahlewitz feststand. Es war der lange herbei gesehnte zweite Saisonsieg für die Rot-Weiße in der Verbandsliga Süd, in der sie weiter Zehnter sind.

"Am Ende war unserer Sieg auch etwas glücklich, doch wichtig sind die beiden Punkte", sagt SSV-Trainer Volker Musick. Sein Team hat fünf Minuten vor Schluss 23:25 zurückgelegen und dann auch zunächst kein Tor mehr geworfen. "In dieser Phase hat uns Torwart Max Semrau mit seinen Paraden im Spiel gehalten", sagt der Coach und fand zugleich lobende Worte für Paskal Korau, der zusammen mit Tobias Bannert viele Tore erzielte.

So konnten sich die Gastgeber dann doch noch bis zum 25:25 heran arbeiten. Es waren noch 30Sekunden zu spielen, da wehrten die Friedländer einen Gäste-Angriff ab und kamen noch mal in Ballbesitz. Da waren noch 15 Sekunden auf der Uhr und der SSV-Coach nahm eine Auszeit. "Danach haben die Jungs aber nicht das gespielt, was wir besprochen hatten. Zum Glück gab es für uns noch einen Freiwurf", erklärt Volker Musick. Der musste, da die Schlusssirene bereits ertönt war, direkt ausgeführt werden. Und Tobias Bannert behielt die Nerven und verwandelte zum 26:25.

"Es war kein gutes Spiel. Aber die Jungs haben über den Kampf zum Erfolg gefunden", sagt der SSV-Trainer. "Und sie haben die ganze Partie über nicht aufgegeben. Wir haben in der ersten Halbzeit sogar schon mit fünf Toren zurückgelegen, doch uns wieder herangekämpft. Das können wir als positiv in die noch ausstehenden Punktspiele mitnehmen." Die nächste Partie steht für die Rot-Weißen am 14.April, 18.15 Uhr, bei Schlusslicht HV Calau an. Eine Woche später wird die TSG LübbenauII empfangen. (RH)