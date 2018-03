Wie bilde ich ein Rettungsgasse?

Thomas Baake

Märkisch Luch (MOZ) Interessierte können am Mittwoch, 11. April, wieder an einer Verkehrsteilnehmerschulung im Informationszentrum der Kfz-Werkstatt in der Möthlower Hauptstraße in Märkisch Luch Ortsteil Möthlow teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und dauert in etwa 90 Minuten. Thematisiert werden u.a. folgende Punkte: die Bildung einer Rettungsgasse, das Verhalten nach einem Unfall sowie die technische Sicherheit bei Bremsen und Spureinstellungen. Durch das Programm führen Dietmar Kratzsch von der Deutschen Verkehrswacht Havelland e.V. und Ronny Knopf von der DEKRA. Die Teilnehmer der Schulung können selbstverständlich auch zu anderen Themen rund um den Straßenverkehr ihre Fragen loswerden. Die Teilnahme ist kostenlos. Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmebescheinigung. Anmeldungen für die Schulung sind erwünscht. Interessierte können dies telefonisch unter 033876 / 40241 tun.