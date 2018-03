Verkehr auf A10 rollt nach schwerem Lkw-Unfall wieder

dpa

Oranienburg (dpa) Nach einem schweren Unfall mit einem Tanklaster auf dem nördlichen Berliner Ring ist die A10 wieder frei befahrbar. Wie das Lagezentrum in Potsdam mitteilte, wurden die Aufräumarbeiten in der Nacht zum Donnerstag beendet. Der mit Heizöl beladene Lastwagen war am Mittwochmittag bei Oranienburg an einem Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren. Der Fahrer starb bei dem Unfall, drei weitere Menschen wurden verletzt. Die Autobahn 10 war wegen der Aufräum- und Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt.