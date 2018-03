dpa

Berlin (dpa) Eine Radlerin ist in Berlin-Wedding von einem Auto angefahren und verletzt worden. Sie war in der Nacht zum Donnerstag an der Seestraße unterwegs, als sie von dem abbiegenden Wagen gerammt wurde, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Radfahrerin stürzte und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.