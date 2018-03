Flüchtlingszahlen sinken weiter

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Im Februar dieses Jahres sind im Land Brandenburg 368 neue Asylbewerber registriert worden. Ein Jahr zuvor waren es 444 und im Februar 2016 noch 1702.

Zu Beginn dieser Woche waren 1556 Asylbewerber in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht. Das sind 150 weniger als 2017 und rund 250 weniger als 2016. Aktuell sind knapp 600 Personen im Stammsitz der Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt einquartiert. Die Belegung der Außenstelle Frankfurt Am Halbleiter hat sich seit Anfang dieses Jahres auf knapp 50 halbiert, die zweite Frankfurter Außenstelle am Karl-Ritter-Platz wurde Ende Januar aufgegeben. In den Außenstellen Doberlug-Kirchhain und Wünsdorf sind aktuell je 450 Asylbewerber untergebracht.

Im Januar und Februar kamen 83 Personen aus der Russischen Föderation, 58 aus Syrien und 55 aus Lybien. An vierter Stelle befinden sich die Asylsuchenden aus der Türkei mit 52 Personen. Diese Nationalität fand sich in den vergangenen Jahren nicht auf der Liste mit den zehn häufigsten Herkunftsländern.

Diese Liste wurde 2016 und 2017 von den Syrern angeführt. Das Innenministerium verweist jedoch darauf, dass die Reihenfolge sich im Laufe des Jahres je nach Jahreszeit und Fluchtwegen noch verschieben kann. Auffällig ist jedoch, dass aktuell Afghanistan auf Platz zehn der Liste rangiert, 2016 aber noch die zweitgrößte Gruppe stellte.

Innenstaatssekretärin Katrin Lange (SPD) erklärte am Mittwoch, dass die Länder auf die im Koalitionsvertrag angekündigten neuen Regelungen der Bundesregierung warten. Die Forderung aus den Reihen der brandenburgischen Landräte, die Abschiebung zentral über das Land zu betreiben, müsse im Zusammenhang mit den Bundesvorgaben diskutiert werden. Sie zeigte jedoch Verständnis, dass die Kreise und kreisfreien Städte Probleme haben, mit den jeweiligen Botschaften über die Ausstellung von Pässen für Auszuweisende zu verhandeln.