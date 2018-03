Energiesparmeister gesucht

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Endspurt für Klimaschutz-Projekte an Schulen: Noch bis zum 15. April können sich Schüler und Lehrer aller Schultypen auf www.energiesparmeister.de für den Titel "Energiesparmeister Brandenburg" bewerben. Das in Sachen Kreativität, Nachhaltigkeit und Kommunikation überzeugendste Projekt aus jedem Bundesland wird mit einem Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro und einer Reise nach Berlin belohnt.

Der Energiesparmeister-Wettbewerb ist eine Aktion der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online und wird unterstützt durch die vom Bundesumweltministerium beauftragte Kampagne "Mein Klimaschutz".

Im Anschluss an die Juryauswahl haben alle 16 Landessieger die Chance auf den mit weiteren 2.500 Euro dotierten Bundessieg. Welche Schule den Titel "Energiesparmeister-Gold" holt, wird Ende Mai per öffentlicher Online-Abstimmung ermittelt. Die Preisverleihung mit allen Gewinnern findet am 15. Juni im Bundesumweltministerium in Berlin statt. Ben, der unter anderem für den KiKA moderiert, führt durch die Veranstaltung.

In der vergangenen Wettbewerbsrunde ging der Energiesparmeister-Titel für Brandenburg an die Waldorfschule Kleinmachnow. Mit ihrer Schülerfirma "Basics Unverpackt" verkaufen die Schüler verpackungsfreie Grundnahrungsmittel an ihre Mitschüler und auch außerhalb der Schule.

Alle Produkte erhält "Basics Unverpackt" von dem Bio-Großlieferanten der Schulkantine. Ein Umdenken in Sachen Abfall und Konsum wird auch durch die Möglichkeit angestoßen, Reste aus der Schulküche gegen eine Spende zu erwerben. So wird der Verschwendung von Lebensmitteln vorgebeugt und Ressourcen werden geschont.

Einen Überblick über alle Preisträger gibt es auf www.energiesparmeister.de/preistraeger.

Neben Geld- und Sachpreisen werden die 16 Gewinner-Schulen mit einer Patenschaft eines Partners aus Wirtschaft und Gesellschaft belohnt. Die Paten unterstützen ihren Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Der Energiesparmeister-Wettbewerb (http://www.energiesparmeister.de) wird seit zehn Jahren von co2online realisiert. Dabei werden jedes Jahr Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro an engagierte Schüler und Lehrer vergeben.