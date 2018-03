Karfreitag bringt Sonnenschein

dpa

Berlin (dpa) Erst grau, dann blau: An Karfreitag können die Menschen in Berlin und Brandenburg hier und da mit freundlichen Sonnenstrahlen rechnen. Davor sorgt allerdings ein zur Ostsee ziehendes Tief für ungemütliches Schmuddel-Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dichte Wolken und Sprühregen bestimmen den Donnerstag. Die Höchsttemperatur erreicht kaum die Neun-Grad-Marke. Am Karfreitag lockern die Wolken auf, die Sonne kommt durch und es bleibt trocken. Das Thermometer zeigt dann schon sehr milde 13 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind, der aus dem Osten kommt.