Großtrappenbalz für Frühaufsteher und Langschläfer

Juliane Keiner

Raben (BRAWO) Frühlingsgefühle sind derzeit im Naturschutzgebiet "Belziger Landschaftswiesen", eines der letzten Refugien der Großtrappen und anderer selten gewordener Wiesenbrüter, zu erleben. Seit der Einwanderung der Großtrappen im Mittelalter findet die Balz meist am gleichen Ort statt, solange Störungen durch den Menschen unterbleiben. Die Hähne wenden dabei ihr Gefieder, so dass sie aus einiger Entfernung wie große weiße Schneebälle aussehen. Diese auffallende Färbung und ihr Imponiergehabe locken die Hennen so auch von Weitem an. Neben diesem interessanten Schauspiel informiert die Naturwacht über die Schutzmaßnahmen, die seit Jahren getroffen werden, um diese vom Aussterben bedrohte Art in Brandenburg zu erhalten.

Die Rangererlebnistour für Langschläfer ist am 3., am 5. und am 8. April, jeweils ab 17.00 Uhr zu erleben. Treffpunkt ist die Staatliche Vogelschutzwarte Außenstelle Baitz, Im Winkel 13.Die Tour beginnt für Frühaufsteher am 7. April um 7.00 Uhr.

Die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen werden im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben unter der 033848/60004 oder per Mail info@flaeming.net entgegen genommen. Pro Person sind 5 Euro zu zahlen, Kinder bis 14 Jahre zahlen 2,50 Euro.