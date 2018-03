Es geht weiter in der Hundewelt

Eva Loth

Schlalach (BRAWO) Zuckeralarm herrscht derzeit in der Hundewelt Schlalach. Sechs muntere Labradorwelpen wuseln durch das Kinderzimmer, machen Dummheiten und warten darauf, groß zu werden. Wenn Heike Bobel das Zimmer betritt, ist jedoch erst einmal kuscheln angesagt. Vier der kleinen Racker sind bereits vergeben, für zwei wird noch ein liebevolles Zuhause gesucht.

Eigentlich hatte Heike Bobel einen völlig anderen Beruf erlernt. Sie arbeitete als Maklerin, wohnte damals mit ihrem Partner in Werder. Tierlieb war sie schon immer, besaß Hunde und Pferde. Letztere waren immer außerhalb untergestellt. Das wurde oft sehr anstrengend und so machte sich das Paar auf die Suche nach einer Immobilie nebst Stallungen. Sie fanden das Gesuchte in Schlalach. Ein Futtershop wurde eröffnet, anfangs nur im Nebenerwerb. Trotz eines Vollzeitjobs begann Heike Bobel ein Studium als Tierheilpraktiker und Physiotherapeut für Vierbeiner. Eine IHK Prüfung befähigte sie außerdem, eine Hundeschule zu führen. So wurde aus dem Nebenerwerb eine Selbstständigkeit.

In diesem Jahr feiert die Hundewelt ihren 10. Geburtstag. Wenn das Wetter besser wird gibt es eine große Geburtstagsfeier.

Des Öfteren suchen sie Tierhalter auf, bei dessen vierbeinigen Lieblingen die Veterinärmediziner nicht weiter wussten."Eine Garantie kann ich natürlich auch nicht geben", sagt sie, "aber man kann es zumindest versuchen." Dabei laufen die Behandlungen gar nicht so anders ab, wie die bei Menschen. Bewegungstherapie, homöopathische Behandlungen, Bioresonanz und Ernährungsberatung gehören ebenso dazu, die Wellnessbehandlungen. "Die Vierbeiner freuen sich genauso über eine Massage, wie die Menschen", sagt sie lächelnd. Bekannt wurde die Hundewelt Schlalach nicht zuletzt die regelmäßigen Sprechstunden Tamme Hankens. Als "Knochenbrecher" und "Pferdeflüsterer" reiste der feinfühlige Ostfriese um die Welt - und heilte Vierbeiner aller Art. Mehrmals war er auch in Schlalach zu Gast. Es entwickelte sich eine gute Zusammenarbeit. "Ich habe viel bei ihm gelernt", so Heike Bobel. Sie hatten die Idee, eine stationäre Hunde-Reha einzurichten. Die Eröffnung musste jedoch ohne ihn stattfinden, Tamme Hanken verstarb. "In seinem Sinne machen wir weiter und helfen den kranken Tieren, denn das hätte Tamme sich gewünscht", so Heike Bobel. Sicher hätte er gesagt: "Schätzelein, du musst jetzt weiter machen, es warten deutschlandweit tausende Tiere denen geholfen werden muss, da ist keine Zeit die Hände in den Schoß zu legen und ab zu warten!" So ist Heike Bobel auch mobil unterwegs- und das über die Landesgrenzen hinaus. Ihre Aktivitäten reichen bis in die Nähe von Dresden. Und wer nicht weiß, wohin mit seinem Vierbeiner während des Urlaubs, in Schlalach ist immer ein Plätzchen frei.