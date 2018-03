Mini-Kunstwerke für Ausstellung in Fürstenwalde gesucht

dpa

Fürstenwalde (dpa) „Kultur bewahren! Kultur bewahren?“ - Diese Frage treibt derzeit viele in der Kultur- und Kunstszene um. Auch Christian Köckeritz (29), den neuen Leiter der Kunstgalerie Altes Rathaus Fürstenwalde (Oder-Spree). Der Kunsthistoriker steckt mitten in den Vorbereitungen für die „9. Miniaturen in der bildenden Kunst“.

Noch bis zum 20. April läuft die weltweite Ausschreibung. Gezeigt werden ab Herbst zwei- oder dreidimensionale Kunstwerke. Die Arbeiten dürfen die Maße zehn mal zehn mal zehn Zentimeter nicht überschreiten. Zudem sollten sie in den vergangenen vier Jahren passend zu „Kultur bewahren! Kultur bewahren?“ entstanden sein. Im Mai entscheidet eine Jury über die Teilnehmer an der Ausstellung, erläuterte Köckeritz, der seit Jahresbeginn die seit 40 Jahren existierende Kultureinrichtung im Zentrum der Stadt leitet.

Das Motto ergab sich aus den aktuell unsicheren Zeiten für viele Künstler. In Fürstenwalde stand 2017 der Fortbestand der Galerie auf dem Prüfstand, sagte Köckeritz. „Ob Kunst bewahrt werden soll, werden sich die Menschen noch in zehn Jahren fragen. Auf der anderen Seite gibt es durchaus Kunst, die man weglassen kann.“

Eröffnet wird die Schau mit einer Vernissage am 23. September, zu sehen sind die Exponate auf 144 Quadratmetern in der Kunstgalerie Altes Rathaus Fürstenwalde bis zum Jahresende. Lesungen, Konzerte und Workshops ergänzen das Angebot.

Mit der Ausstellungsreihe belebe Fürstenwalde das kulturelle und künstlerische Leben weit über die Stadtgrenzen hinaus, sagte Stephan Breiding, Sprecher des Potsdamer Kulturministeriums. „Das Format bietet Künstlern aus der ganzen Welt die Möglichkeit, sich mit ihren Werken in Brandenburg zu präsentieren.“ Kleine Kunstwerke werden in der Fürstenwalde Galerie in regelmäßigen Abständen seit 1982 gezeigt. Entstanden ist die Reihe als Gegenstück zu den DDR-Kunstausstellungen in Dresden.