Autobahn seit dem frühen Morgen wieder frei

Tilman Trebs, Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Nach dem schweren Lkw-Unfall mit einem Toten am Mittwochnachmittag ist die A 10 im Bereich des Autobahnkreuzes Oranienburg wieder frei.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstagmorgen wurde die Autobahn in Richtung Frankfurt/Oder in der Nacht gegen 1.20 Uhr wieder freigegeben, die Fahrbahn in Richtung Hamburg gegen 3.30 Uhr. Spezialfirmen hatten bis tief in der Nacht die vier am Unfall beteiligten Lkw bergen und 20 000 Liter Heizöl abpumpen müssen.

Der Unfall selbst hatte sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr im Autobahnkreuz in Richtung Hamburg ereignet. Der 27-jährige Fahrer eines mit Heizöl beladenen Lkws aus Fehrbellin war an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren und schob sowohl diesen als auch den übernächsten auf einen vierten Sattelzug. Der Heizöl-Fahrer starb noch am Unfallort. Der 52 Jahre alte Fahrer und der 57-jährige Beifahrer des davor fahrenden Lasters wurden schwer verletzt. Der 31-jährige Fahrer eines dritten betroffenen Lkw wurde leicht verletzt. Die Insassen eines Autos, das durch den sich querstellenden Unfall-Lkw beschädigt wurde, blieben unverletzt.

Die Gesamtschadenshöhe liegt nach den Angaben im sechsstelligen Bereich.

Die Bergungsarbeiten auf der Autobahn wurden von etlichen Feuerwehrmännern aus der Umgebung unterstützt. Da auch die Oranienburger Berufsfeuer involviert war, wurden mehrere Freiwillige Feuerwehren der Ortsteile in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt, um den Brandschutz in der Kreisstadt gewährleisten zu können. Insgesamt waren die Löschzüge aus Birkenwerder, Oranienburg, Sachsenhausen, Velten und Bergfelde mit mehr las 50 Kräften vor Ort. Nach Angaben der Leitstelle verlief der Einsatz ohne besondere Vorkommnisse. Es gab jedoch wieder ein Problem bei der Bildung der Rettungsgasse. Zwar seien die zahlreichen Einsatzfahrzeuge zügig zur Unfallstelle durchgekommen. Ein Rettungsfahrzeug, das später zu einem anderen Einsatz auf der A 10 musste, kam im Stau vor dem Dreieck Oranienburg laut Leitstelle nur langsam voran, weil die notwendige Gasse immer wieder blockiert worden sei. Folgen hatten diese Behinderungen nicht, da die Sanitäter nicht mehr benötigt wurden.

Durch die Vollsperrung am Dreieck Oranienburg kam es bin in die Abendstunden zu erheblichen Einschränkungen auf den Straßen in Hennigsdorf, Velten, Kremmen, Marwitz, Mühlenbeck, Birkenwerder, Oranienburg, Germendorf und Hohen Neuendorf. Manche Autofahrer brauchten mehr als zwei Stunden für den Heimweg, der eigentlich nur 20 Minuten dauert

Die Region muss sich die nächsten vier Jahre auf ähnliche Situationen einstellen. Es ist damit zu rechnen, dass es während der Bauarbeiten zur Verbreiterung des nördlichen Berliner Rings häufiger zu Unfällen mit Sperrungen kommen wird.

Die Einsatzkräfte trauern nun um einen Kameraden. Bei dem 27-jährigen Unfallopfer handelt es nach Informationen von moz.de um einen Feuerwehrmann aus Fehrbellin.

Mit Blick auf den heute einsetzenden Osterreiseverkehr rechnet die Polizei ab dem Nachmittag mit vollen Fahrbahnen auf der Autobahn und bittet deshalb um vorsichtiges Fahren.