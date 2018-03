S04-Coach Tedesco: Länderspiel-Pause war «Fluch und Segen»

dpa-infocom

(dpa) Gelsenkirchen (dpa) - Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist die Länderspiel-Pause nach der jüngsten Erfolgs-Serie ungelegen gekommen.

«Wenn du mit fünf Siegen in die Pause gehst, kommt sie nicht zu einem guten Zeitpunkt. Wir hätten mit diesem Lauf gerne nochmal fünf Spiele gespielt», sagte der Coach des Tabellenzweiten vor dem Spiel am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr). Gleichzeitig habe das spielfreie Wochenende «noch mal Zeit zum Durchschnaufen gegeben und um an einigen Stellschrauben zu drehen. So gesehen war es beides, Fluch und Segen.»

Gegen den Tabellen-14. aus Freiburg wird Tedesco voraussichtlich auf die zuletzt angeschlagenen Thilo Kehrer und Nabil Bentaleb zurückgreifen. Fraglich ist nur der Einsatz von Weston McKennie, der angeschlagen von der US-Nationalmannschaft zurückkehrte. Abdul Raman Baba sei nach seinem Kreuzbandriss wieder im vollen Trainingsbetrieb, ein Einsatz kommt laut Tedesco aber noch zu früh.

Indes geht Manager Christian Heidel geht von einem Abschied von Nationalspieler Max Meyer aus. «Aktuell deutet alles daraufhin, dass er den Verein verlassen wird», sagte Heidel: «Schalke hat kein neues Angebot mehr gemacht. Und Max hat auch nicht angedeutet, dass er noch mal ein Gespräch wünscht.»

Das 22 Jahre alte Eigengewächs hatte zuletzt eine Frist des Vereins auf eine Vertragsverlängerung verstreichen lassen. Meyers Kontrakt läuft am Saisonende aus, er wäre damit ablösefrei.