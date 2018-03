Offenbar unbefriedigte Frau schlägt Mann ein blaues Auge

Rene Wernitz

Milow (BRAWO) In der Regel werden Frauen zu Opfern häuslicher Gewalt, da diese in der Vielzahl der Fälle von Männern ausgeht. Aber eben nicht immer! Das zeigt eine häusliche Auseinandersetzung, über die die Polizeidirektion West am Donnerstag informierte. Demnach wurden Beamte am frühen Morgen nach Milow gerufen, wo die Lebensgefährtin eines Mannes ihm ein blaues Auge geschlagen hatte. In sperrigem Polizeideutsch liest sich das Tatmotiv wie folgt: "Hintergrund war der nicht nochmalige Vollzug des Geschlechtsverkehrs durch den Geschädigten", wie es in der Presseinfo heißt. Der Mann sei ambulant vor Ort behandelt worden. Die Polizeibeamten fertigten eine Anzeige gegen die gewalttätige Frau an.