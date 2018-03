Der Hase wird nicht verschont

MOZ

Eisenhüttenstadt (Christopher Braemer) Was kommt zu Ostern auf den Tisch? Das ist eine Frage, die sich Jahr für Jahr viele Familien stellen. Die Antwort: Der Hase wird in den meisten Fällen verschont – gefragt sind Wildfleisch, Kassler und Rouladen. Einige Mutige kaufen sogar Grillfleisch – und das trotz des kalten Wetters.

Bei Ines Trotzki hat sich Ostern in den letzten Tagen bemerkbar gemacht. Denn die Fleischerin – freundlicher Blick, blondierter Pony und Brille – aus der Friedrich-Engels-Straße reichte das über den Tresen, was über die Feiertage auf den Tisch kommt: Fleisch. „Vor allem Wild, Kassler und Rouladen sind bei den Kunden vor Ostern gefragt“, verrät die 51-Jährige, abgestellt bei der Fleischerei und Partyservice Grahl Backshop Hobritz S. Das Wild gebe es nicht frisch in der Kaufhalle. Außerdem sei das etwas, das nicht alltäglich auf dem Tisch komme. „Zum Feiertag wollen die Leute etwas Besonderes“, erzählt Trotzki.

Und schon kommt Izabella Kaiser zur Tür rein, eine ihrer Stammkunden. Da sie entspannen will, hat sie sich das Essen in Form von Kassler, Wild und Rouladen für die Osterfeiertage von der Fleischerei vorbereiten lassen. „Ich habe drei Kinder und meinen Mann zu versorgen, da komme ich zu nichts“, erklärt sich Izabella Kaiser. „Das ist mal was anderes“, sagt die pragmatisch denkende Frau über das Wild, das eigentlich für ihren Mann bestimmt ist. Sie legt es in den großen Korb, den sie anschließend ins Auto packt. „Da ich kein Wild esse, gibt es für mich Kassler.“

Da Kaninchen frisch gehandelt wird, müsste der Wellmitzer Andreas Schulze es in einem Extra-Wagen verkaufen. „Das wird oft nicht gemacht“, sagt Schulze in seinem Verkaufswagen auf dem Bauernmarkt, der trotz Schnee und Kälte wie gewohnt stattfand. Gefrorenes wolle er nicht anbieten, das gebe es ja in der Kaufhalle. „Bei mir gibt es Rinderbraten und Rouladen“, verrät der Fleischer, der von der Agrargenossenschaft Neuzelle beliefert wird. „Und die gingen gut weg.“

„Auch bei uns stehen die Leute Schlange“, verrät Ines Kirsch, die bei den Fürstenberger Fleischwaren in Eisenhüttenstadt hinter der Theke steht. Vor allem ihre Rinderrouladen waren vor den Feiertagen sehr gefragt. Aber auch Kaninchen und Lammkeule verkaufen sich traditionell gut. Zweiteres wird von einer Schlachterei aus Dahme/Mark (Landkreis Teltow-Fläming) zugeliefert und das Kaninchen kommt aus dem sächsischen Weißwasser. „Wir haben überdurchschnittlich viel verkauft.“ Der Hauptsitz der Fleischerei in Müllrose sei ähnlich gewesen, wie eine Mitarbeiterin verriet.

Während die einen ihre Kost der kalten Saison anpassen, handhaben es die anderen genau umgekehrt – und grillen. „Ich habe mehrere Bestellungen über 30 bis 40 Kammscheibensteaks erhalten“, bestätigt Fleischerei-Chef Rainer Baum aus Neuzelle. Aber auch mariniertes Hähnchenbrustfilet und Schaschlik seien gefragt. „Viele ziehen das wohl einfach durch,“ vermutet Baum. „Auf der Terrasse, oder beim Lagerfeuer in der Schale auf dem eigenen Grundstück.“ Das hat den Charakter eines Osterfeuers.

Als eine der Wenigen in der Region bietet die Fleischerei Baum die volle Palette. „Es ist Wahnsinn, wie derzeit die Rinderrouladen weggehen“, sagt Baum. „Vielleicht liegt es am Wetter, das ist ja gerade ein bisschen wie Weihnachten.“ Aufgrund der winterlichen Temperaturen hätten die Leute mehr Appetit auf „Deftiges“, auch wenn die Rouladen gefühlt eher was für Weihnachten seien.

„Ganz oben auf der Wunschliste meiner Kundschaft stehen Kaninchen und Lamm“, verrät Baum. Das Lamm werde aus dem Spreewald und aus Neuseeland zugeliefert. Das mindert nicht die Frische, wie der 49-Jährige erklärt. Schließlich müsse das Lammfleisch reifen, werde in einer speziellen Verpackung eingeflogen, die das ermöglicht.

Dabei nehmen die Fleischer nicht alle Bestellungen an. „Die Kunden wissen genau, was gut ist“, weiß Baum, der die 1925 von seinem Großvater gegründete und 1990 privatisierte Fleischerei übernahm. Er hält dagegen. „Man muss verantwortungsvoll wirtschaften.“ Um zu vermeiden, dass die Kunden nur die besten Stücke, beispielsweise Lammkeulen nehmen, managt der Fleischer die Bestellungen so, dass möglichst viel vom Tier verwertet wird. Dabei hilft ihm die jahrelange Erfahrung. Das händeln Fleischer der Region ähnlich.