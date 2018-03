Thomas Baake

Falkensee (MOZ) Musikliebhaber kommen am Freitag, 6. April, in den Genuss das 3. Doppelkonzert der Reihe: Spreewilders Konzerte im Foyer der Stadthalle Falkensee anzusehen. Der Abend beginnt mit den drei Jungs aus dem Erzgebirge. Wagemutiger Rock'N'Roll...unbeschwert und zum Tanz einladend... - präsentieren die Shophonks. Die Gruppe aus Sachsen hat es sich auf die Fahne geschrieben die Musik der alten Helden, das Werk längst legendärer Bands wie zum Beispiel Led Zeppelin und ZZ Top, erneut aufleben zu lassen. Seit 2014 sind die Erzgebirgler als Trio in der "klassischen Besetzung" bestehend aus Schlagzeug, Bass, Gitarre/Gesang unterwegs und bieten dem Zuhörer tightes Zusammenspiel, einen erdigen Sound und groovige Rhythmen. Im Anschluss an Shophonks zelebriert Tino Standhaft und Band die Songs von Neil Young. Laut Veranstalter ist Tino Standhaft ein Genuss für jeden Neil-Young-Fan und das nicht nur, weil er mit exzellentem Gitarrenspiel verzaubert. Die Songinterpretationen seien verblüffend nah dran am Original des Idols.

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Tickets erhalten Interessierte beim Veranstalter Falkensee Events telefonisch unter 03322/237616 oder im Internet unter http://falkensee-events.de. Alle weiteren Informationen zum Konzert in der Stadthalle von Falkensee und zur neuen Konzertreihe können per E-Mail an info@spreewilder.de erfragt werden.