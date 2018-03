Sophie Rois gastiert in Frankfurt

MOZ

Frankfurt Das Kleist Forum gratuliert Schauspielerin Sophie Rois zur Auszeichnung mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring, heißt es in einer Pressemitteilung der Messe und Veranstaltungs GmbH. Der Gertrud-Eysoldt-Ring gilt als einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum und wird für herausragende schauspielerische Leistungen vergeben. Am 17. März wurde Sophie Rois der mit 10 000 Euro dotierte Gertrud-Eysoldt-Ring der Stadt Bensheim und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste verliehen.

Sophie Rois erhält die begehrte Auszeichnung ausgehend von ihrem „zauberhaften Auftritt“ als Hexe in Frank Castorfs Faust an der Berliner Volksbühne und „als ausdrückliche Würdigung für ihr langjähriges Bekenntnis zum Ensembletheater an der Berliner Volksbühne“, wie Jury-Vorsitzende Barbara Frey, Schweizer Theaterregisseurin und Intendantin am Schauspielhaus Zürich, sagte. Die Jury lobt ihre „Professionalität, inhaltliche Unbestechlichkeit und ihren ungeheuren Spielwitz“. In der Spielzeit 2018/2019 wird Sophie Rois im Kleist Forum mit einem Soloabend gastieren. Mehr dazu wird der künstlerische Leiter des Kleist Forums Florian Vogel zur Präsentation der kommenden Spielzeit im Juli mitteilen.

Zu den Preisträgern gehörten bisher große Schauspieler, wie beispielsweise Klaus Maria Brandauer, Cornelia Froboess, Corinna Harfouch, Nina Hoss und Ulrich Mühe.