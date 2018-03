Quote nur leicht gesunken

Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Die Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarkts fällt im März schwächer aus als gewohnt. Als Grund nennt die Agentur für Arbeit in Neuruppin die kalte Witterung.

Insbesondere arbeitslose Menschen in den Bereichen Bau, Verkauf und Tourismus hätten Arbeit aufgenommen, heißt es. "Der späte Kälteeinbruch hat dennoch einige Unternehmen von einer Einstellung abgehalten. Wir gehen davon aus, dass dies in den kommenden Wochen nachgeholt wird", so Melanie Speck, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Neuruppin. "Dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich zurückgegangen ist, spricht für einen robusten Arbeitsmarkt", ergänzt Speck.

Für das Havelland bedeutet dies im Detail, dass momentan 5.121 Menschen ohne Job sind. 7.100 Menschen sind es, wenn man die sogenannten Unterbeschäftigten mit einrechnet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,9 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat und um 0,9 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr.

Für den Bereich der Geschäftsstelle Rathenow liegt die Arbeitslosenquote nun bei 10,1 Prozent, 2.407 Menschen sind ohne Job. Das sind 68 Personen oder 0,3 Prozentpunkte weniger als im Februar. Im Osthavelland sind derzeit 2.714 Menschen ohne Job 122 fanden eine neue Stelle. Die Quote liegt hier auf Grund der höheren Gesamtbevölkerungszahl jedoch nur bei 4,3 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Februar.