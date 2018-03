dpa

Berlin (dpa) Die Züge der U-Bahnlinie 5 werden am Bahnhof Alexanderplatz künftig von zwei verschiedenen Bahnsteigen abfahren. Ab dem 9. April verkehre die Linie nach Bauarbeiten wieder ohne Unterbrechung zwischen Alexanderplatz und Hönow, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag mit. Durch den geplanten Zusammenschluss der U5 mit der U55 am Alexanderplatz müsse allerdings die sogenannte Kehranlage hinter dem U-Bahnhof außer Betrieb genommen werden.

Daher könnten die Züge den Angaben zufolge nicht mehr wie bisher auf Bahnsteig 1 ankommen, hinter dem Bahnhof „kehren“ und von Bahnsteig 2 abfahren. Stattdessen werden die Züge im Zukunft abwechselnd auf den beiden Bahnsteigen ankommen und von dort auch wieder abfahren.