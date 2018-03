Belebte Brandenburger Nacht

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (Brandenburg) Zweimal im Jahr, wenn das Brandenburger Kneipenfest zum musikalischen Rondell in zwölf Restaurants, Bars und Kneipen lädt, verwandeln sich die Straßen der Innenstadt in regelrechte Flaniermeilen - so auch am vergangenen Samstag, an dem zahlreiche lokal und regional bekannte Bands den Havelstädtern wieder ordentlich einheizten und für beste Stimmung sorgten. Bereits zum Start um 20 Uhr waren die Tische in den meisten Lokalen gut besetzt, in gemütlicher Runde ließ man sich Wein und Bier schmecken, ehe die Musiker den dazu passenden Sound lieferten.

Beste Unterhaltung boten etwa die Brandenburger Jungs des Folkduos "The Drunkabillys", die mit Kontrabass, Westerngitarre und rauchiger Stimme die Tanzfläche im Fonte schnell füllten. Vergnügt lag man sich bei gut gemachten Coversongs in den Armen oder genoss die dargebotenen irischen Klassiker, Oldies und Popsongs von der Bar aus - an der die Mitarbeiter durchweg gut zu tun hatten.

Ein ähnliches Bild auch im unweit gelegenen Altstadt Pub: dicht an dicht drängelten sich hier schon um 21 Uhr Liebhaber derberer Klänge rund um die Bühne zum einzigartigen Sound der Band "Klinge & Co.", die nicht nur musikalisch, sondern auch mit bestem Entertainment und Humor zu überzeugen wusste.

Etwas entspannter ging es hingegen auf der anderen Seite der Havel zu. In der Werft konnten bei "Tor 11" all jene gute handgemachte Deutsche Rockmusik genießen, denen es in den übrigen Bars zu voll war. "Gar nicht schlecht um mal kurz durchzuatmen. Wir kommen grade aus dem Kartoffelkäfer. Gut besucht und wir sind begeistert von den Musikern. Nun wollen wir aber noch andere Bands erleben und sind hierher gekommen", verrät etwa Edda Liebke, die mit ihren drei Freundinnen das Kneipenfest schon einige Jahre nutzt, um mal einen Abend "ganz unter den Mädels" zu verbringen, wie sie sagt. Nach dem Stopp in der Werft ziehen sie sodann weiter ins Herzschlag, wo die fünf Brandenburger Musiker von Acoustika bis spät in die Nacht für volles Haus sorgen. Gerade Recht kommt hier auch der angebotene Imbiss von Bratwurst und Pommes, den viele Kneipenfestler zur Stärkung nutzen, um anschließend weiter durch die Nacht zu ziehen.