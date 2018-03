Alexandra Gebhardt

Brandenburg (Brandenburg) Weltweit werden immer mehr Anstrengungen zum Schutz des Klimas unternommen. Auch die Vereinten Nationen rufen mit der UN-Dekade "Biologische Vielfalt 2011 - 2020" dazu auf, den Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen. Dabei lautet das Schwerpunktthema dieses Jahres "Gesund - mit der Vielfalt der Natur!".

Unter dem Motto "Mein Engagement für eine intakte Umwelt" lobt deshalb nun auch die Stadt Brandenburg an der Havel den diesjährigen Umweltpreis aus. Noch bis zum 10. Mai können Projekte eingereicht werden, die in geeigneter Weise zur Verbesserung der Artenvielfalt, des Klimas oder der Umwelt in der Stadt Brandenburg an der Havel beitragen, selbst wenn sie noch nicht abgeschlossen sind. Dabei muss jedoch erkennbar sein, dass das angestrebte Ziel mit den geplanten Mitteln erreicht werden kann. Die Bewerbungsunterlagen sollten in diesem Zusammenhang das Ziel und den Weg der durchgeführten bzw. geplanten Maßnahme aufzeigen.

Engagierte Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen, Kitas, Schulen, Horte, Firmen, Vereine und Organisationen können sich dem Auswahlgremium stellen, aber auch Eigenbewerbungen und Fremdvorschläge sind im Wettbewerb willkommen.

Preiswürdig sind sowohl Initiativen und Aktionen für eine saubere Stadt, zur Vermeidung von Müll, das Einrichten von Nist-, Vermehrungsmöglichkeiten für Vögel, Fledermäuse oder Insekten, die Anlage von Streuobstwiesen bzw. blumenreichen Insektenwiesen, Maßnahmen zum Erhalt geschützter Pflanzenarten oder auch Dokumentationen zur Vermehrung von Amphibien im Gartenteich. Auch Bildungsangebote, die zur Vertiefung des Natur- und Umweltwissens beitragen, können prämiert werden.

Daneben können engagierte Einzelpersonen oder Gruppen, die sich besonders für die Belange des Klima- oder Naturschutzes einsetzen, zur Preisverleihung vorgeschlagen werden.

Die Preisverleihung erfolgt dann anlässlich des Weltumwelttages am 2. Juni 2018 im Rahmen des Krugparkfestes.

Die Bewerbungsunterlagen richten Interessierte an:

Stadt Brandenburg an der Havel

Naturschutzzentrum Krugpark

Wilhelmsdorf 6E

14776 Brandenburg

an der Havel

oder

Stadt Brandenburg an der Havel

Fachgruppe Umwelt und

Naturschutz

Klosterstr. 14

14770 Brandenburg

an der Havel

Bei Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen des Naturschutzzentrum Krugpark unter der Rufnummer 03381 /663135 zur Verfügung.