Selbstjustiz gegen Pokémon-Spieler

Brian Kehnscherper

(MOZ) Wensickendorf. Einige Eltern haben das Verhalten eines Pokémon-Go-Spielers falsch gedeutet und hielten ihn stattdessen offenbar für einen Pädophilen. Bereits am 16. März riefen besorgte Anwohner und Eltern die Polizei, weil sie in der Nähe der Schulbus-Haltestelle sowie in der Nähe der Kirche in Wensickendorf einen Mann in einem Auto gesehen hatten, der sich verdächtig verhielt. Die Polizei konnte den Mann drei Tage später antreffen. Wie sich herausstellte, spielte er auf seinem Smartphone lediglich das Spiel Pokémon Go. Tatsächlich befinden sich in Wensickendorf mehrere Orte, an denen Pokémons gefangen werden können, beziehungsweise die in dem Spiel als Arenen angezeigt werden, in denen Kämpfe ausgetragen werden können. Die Polizei informierte die jeweiligen Hinweisgeber über ihre Erkenntnisse und setzte auch die Schule in Schmachtenhagen davon in Kenntnis. Wegen der Ferien sickerte die Information jedoch offenbar nicht an alle Eltern durch. Daher wurde der Pokémon-Spieler am 26. März tätlich angegriffen, woraufhin dieser Anzeige erstattete. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass sie jeden Hinweis auf das Nachstellen von Kindern sehr ernst nimmt. Zudem fordert die Polizei nachdrücklich auf, keine Selbstjustiz zu verüben, und warnt vor strafrechtlichen Folgen.