dpa

Potsdam (dpa) In keinem anderen Flächen-Bundesland hat die Zahl der Ärzte im Jahr 2017 so stark zugenommen wie in Brandenburg. Trotzdem liegt das Land bei der Arztdichte in Deutschland weiterhin auf dem letzten Platz. Im vergangenen Jahr gab es in Brandenburg 9929 Mediziner, wie die Bundesärztekammer am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das ist ein Anstieg von 2,4 Prozent. Damit lag man deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1,7 Prozent. Im gesamten Bundesgebiet gab es 385 149 berufstätige Mediziner.

Allerdings liegt die Arztdichte in Brandenburg den Angaben zufolge nur bei 251 Einwohnern je Arzt. In keinem anderen Bundesland ist die Quote schlechter. Bundesweit kommen 214 Menschen auf einen Arzt.

Die Berufsvertretung warnte trotz des Gesamtanstiegs der Ärztezahl in Deutschland vor einem drohenden Mangel, da in der älter werdenden Bevölkerung der Behandlungsbedarf zunehme.