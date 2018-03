Offensichtlicher Schwindel

Gunnar Reblin

Brandenburg (Havel) (MOZ) Die Nachwuchsboxer des MSV Neuruppin haben bei den brandenburgischen Landesmeisterschaften einen starken Eindruck hinterlassen. Zwei Schützlinge von Trainer Mike Schultz erkämpften sich den Landesmeister-Titel. Darüber hinaus gab es zwei zweite Plätze. Überschattet wurde die Veranstaltung von einer „Frechheit“, ja gar einem „Skandal“, so ein erzürnter Schultz.

Was war passiert? Am dritten Wettkampfwochenende in Brandenburg an der Havel hatte der Neuruppiner Abdulla Tarashev den Titel bei den Junioren (bis 54 kg) quasi auf der Waage gewonnen, da sein Gegner Khamzat Khasuev (Uni Potsdam) mit Übergewicht auf die Waage stieg. „Beide Boxer sollten dennoch die Möglichkeit erhalten, ihren ersten Kampf zu bestreiten“, berichtet Schultz. Somit wurde der Kampf vereinbart. Dieser dauerte jedoch gerade einmal 20 Sekunden. Schultz: „Dann kam aus unserer Ecke das Handtuch geflogen.“ Warum? „Schon bei der Vorstellung der Kämpfer war mir und meinem Trainerkollegen aus Zehdenick, Michael Ungar, klar, dass das Alter des Gegners laut Meldeliste nicht stimmen kann.“ Beide schätzten den auf dem Papier als 16-Jährigen ausgewiesenen Khasuev „auf mindestens 18 Jahre“. Der MSV-Coach findet ob des offensichtlichen Betruges deutliche Worte: „Das ist eine Riesensauerei.“ Er wirft den Verantwortlichen des Uni Boxvereins Potsdam unsportliches Verhalten vor. Der Fall wird geprüft. Khasuev droht eine Strafe vom Boxsportverband.

Ebenso kampflos Landesmeister wurde Rachman Tarashev in der Jugend bis 60 Kilogramm, da sein Gegner aufgrund von Krankheit nicht antreten konnte. Schultz: „Ich hätte den Jungen lieber kämpfen sehen.“

Einem, dem der MSV-Coach großes Potenzial bescheinigt, ist Bislan Tulshaev (Junioren bis 48 kg). Der schmächtige Russe verschenkte jedoch im Duell gegen Adam Dadarov aus Prenzlau den möglichen Sieg durch unsaubere Schläge. „Er wurde zweimal ermahnt wegen Innenhandschlägen. Ich hatte vorher mit ihm darüber gesprochen. Ich denke, er war einfach nur extrem aufgeregt, was verständlich ist“, nahm Schultz seinen Schützlinge ein Stück weit in Schutz. Dennoch fand er auch kritische Worte: „Bislan hat unklug geboxt. Anstatt in der langen Distanz zu boxen, ließ er sich immer wieder auf die Halbdistanz ein.“ Am Ende gab es somit einen verdienten Sieg für den Prenzlauer.

Mit Fabio Freund (bis 75 kg) gab bei den LM ein weiterer Neuruppiner sein Debüt. Er unterlag dem starken Frankfurter Alexander Wieczorek und belegte somit Rang zwei in seiner Gewichtsklasse. Bei den diesjährigen Landesmeisterschaften Brandenburg, aufgeteilt in drei Wettkampf-Wochenenden vom 10. bis 24. März, präsentierten sich die Neuruppiner einmal mehr unter der Flagge des Zehdenicker Boxrings, mit dem der MSV eine Kooperation pflegt. Insgesamt brachte der Boxring 13 Teilnehmer in den Ring.