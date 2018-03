Todesfahrt beschäftigt nun das Landgericht

Dietmar Stehr

Dossow (MOZ) Das Urteil gegen Stefan F., der vom Amtsgericht Neuruppin der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen wurde, erlangt vorerst keine Rechtskraft. Wie Gerichtssprecherin Mirjam Weiß am Donnerstag auf RA-Nachfrage erklärte, hat die Verteidigung des 27-Jährigen fristgemäß Berufung eingelegt. Damit muss der Fall nun ein zweites Mal aufgerollt werden – diesmal vor dem Landgericht Neuruppin. F. war in erster Instanz zu einer zweijährigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Er hatte im September die damals 17-jährige Mopedfahrerin Vanessa F. auf der Landstraße zwischen Dossow und Wittstock mit einem Audi frontal gerammt und sie dabei tödlich verletzt. Die genauen Umstände konnten vor Gericht nicht geklärt werden. So blieb unklar, ob Stefan F. eventuell durch sein Handy abgelenkt war und deshalb mit überhöhtem Tempo auf die Gegenspur geriet. Gleichwohl wurde ihm fahrlässiges Handeln bescheinigt.