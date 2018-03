Familienministerin Giffey besucht Caritas-Heim

Roland Becker

Velten (MOZ) Velten. „Mahlzeit! Ich will Ihren Tagesablauf ein bisschen durcheinander bringen!“ Die beiden Senioren, die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) als erste begrüßt, scheint der Trubel im Veltener Seniorenheim Sankt Elisabeth nicht zu stören. Ganz im Gegenteil. „Ich habe viel auf dem Herzen“, versicherte eine Bewohnerin. Von diesen Problemen zu hören, ist Anlass des Besuchs.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) soll der erste gewesen sein, der den Namen der in Fürstenwalde aufgewachsenen und zuletzt als Bürgermeisterin in Berlins Problembezirk Neukölln agierenden Politikerin als Bundesministerin ins Spiel brachte. Dass er am Donnerstag Gieffey während ihres ersten Brandenburg-Besuchs begleitet, sollte eines unterstreichen: Die enormen Probleme im Pflegebereich sind nur im Zusammenspiel von Bund und Ländern zu lösen.

Giffey hatte sich bereits in Neukölln einen Namen damit gemacht, Probleme nicht am Schreibtisch zu lösen, sondern diesen vor Ort zu begegnen. Ein ganz konkretes bekommt sie von Ralf Göpel, Vorstandsmitglied im Berliner Caritas-Verband, sofort serviert: „Von 960 Euro kann keine Familie existieren.“ Diese Summe bekommt ein Pflege-Azubi im ersten Lehrjahr. Im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen mag das viel klingen. Doch in der Pflege sind die Lehrlinge von Beginn an fest in den schweren Arbeitsalltag integriert. Außerdem sind viele 30 oder 40 Jahre alt, wenn sie sich für diesen Beruf entscheiden. Nach der Ausbildung startet ein Pfleger bei der Caritas in Brandenburg mit 2 438 Euro brutto.

„Sie alle sind Goldstaub“, wendet sich die Ministerin an die Belegschaft und fügt hinzu: „Weil es nicht genug gibt.“ Auf 100 freie Stellen kämen nur 29 arbeitslose Altenpfleger. Das wirke sich in jedem einzelnen Heim aus: „Weniger Leute machen die Arbeit für mehrere. Es bleibt weniger Zeit, dafür mehr Stress. Wir brauchen mehr Beschäftigte, damit mehr Zeit für die Pflegenden bleibt.“ Statt für die Ausbildung Schulgeld zu zahlen, solle diese besser vergütet werden. Giffey will mit einfachen, klaren Forderungen punkten. Und sie heimst dafür Vorschusslorbeeren ein. „Sie ist freundlich und sympathisch. Eine Politikerin auf Augenhöhe. Das ist neu“, urteilt PflegerinJana Wernitz. „Über solche Probleme in der Öffentlichkeit zu reden, ist ein Anfang“, meint Ralf Kaßuber, der sich im letzten Lehrjahr befindet.

Und zu reden gibt es viel. 14 Minuten habe sie bei einem Hausbesuch für die kleine Körperpflege Zeit, berichtet Jana Gerlich. Klingt viel, kann aber sehr knapp werden. Zum Beispiel, wenn sie einen Demenz-Patienten erst einmal erklären muss, warum und wo er jetzt gewaschen wird, ihn ins Bad und wieder zurück führen muss. Eva-Maria Hänsel bringt es auf den Punkt: „Alle sind überlastet. Das ist schade für die Heimbewohner.“

Manches hat die Politik bereits auf den Weg gebracht. Eine in der Diskussion befindliche Ausbildungsreform soll besser auf den Beruf vorbereiten. Giffey verspricht, dafür zu sorgen, dass „die sozialen Berufe attraktiver werden: bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen.“

Dass auch die Pflegeversicherung novelliert werden müsse, wie Woidke anmerkt, dürfte Menschen wie Detlef Reinicke freuen. Er hat seinen Beruf aufgegeben, um sich um die Eltern, ein krankes Enkelkind und den behinderten Sohn zu kümmern. Giffey nimmt sich Zeit, um zuzuhören. Das ist ein Anfang. Als Ministerin wird sie bald an dem gemessen, was sie liefert. Ihr Fazit: „Aus solchen Besuchen muss man Bundespolitik ableiten, damit es heißt: Mensch, es hat sich gelohnt, dass die hier war.“